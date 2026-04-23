巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手が２２日の中日戦に先発し、５回１失点で３勝目を挙げた。

球数が９７球と重なり５回で交代となったものの、圧巻の１０奪三振。ルーキーながら開幕投手を託され、ここまでチームトップの３勝、防御率１・６６と安定感を発揮している。

開幕前に「８勝から１２勝はできる」と断言していた巨人ＯＢ・関本四十四氏は、「ルーキーながら、自分をよく知っているピッチャー。ピンチでも慌てる様子は一切ないし、プロとして必要な要素を持っている」と絶賛した。

関本氏は２２日の投球を振り返り、「大城とのバッテリーで右打者のインコースにズバッと真っすぐを投げ込み、独特のチェンジアップでバットに当てさせなかった。チェンジアップはフォークのように挟んでいる握り方にも見えるが、右打者のアウトコースにストンと落ちる。テークバックも隠れたフォームで、ピュッと出てくる。今の中日打線は少し落ちるといっても、よくまとめたよな」と語った。

ここまでの経歴にも注目。崇徳、城西大、鷺宮製作所を経てプロ入りしたが「決してエリートではなく、野球を辞めずにここまできたことが長所。上背がそこまであるわけでもなく、自分がどう生き残っていくかを考えて考えてやってきたはず。そういったことが、マウンドの雰囲気からも感じる」とうなずいた。

チームは山崎伊がコンディション不良で出遅れ、戸郷も不調で２軍スタート。不安もあった中でルーキーが奮闘しているが、関本氏は課題についても言及した。ここまで４試合で最長は６回。「三振を取るということはやはり球数が多くなる。当然、プロの１シーズンは未経験で、ゲームに対するスタミナがどれだけ持つか。どう球数を抑えていくか、学んでいくんじゃないか」と語った。