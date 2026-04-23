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海外不動産投資家の宮脇さき氏が解説する「国籍記入義務化」日本の不動産市場が健全化していく理由

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海外不動産投資家の宮脇さき氏が、自身のYouTubeチャンネルで「富裕層も油断できない！投資収益を減らさないために〇〇の重要性を理解してください！」と題した動画で、不動産登記における国籍記入の義務化がもたらす影響と、今後の不動産市場の展望について詳しく解説している。



宮脇氏はまず、制度変更の背景として「以前から外国資本によって土地が買われるなど、問題視されていた」と指摘。安全保障上の懸念から、国が土地所有者の情報を明確にし、透明性の高い不動産取引環境を整備する狙いがあると説明した。氏名や住所に加え国籍の記載が義務付けられることで、法務局が外国人による不動産取得の状況を正確に把握する体制へと移行する。



外国人投資家への影響について、宮脇氏は「自分の情報が記録されるところに抵抗を感じるかもしれない」としつつも、海外では国籍や身分証明の提示が一般的であるため、大幅な撤退はないと推測。一方、日本人投資家にとっては「市場の透明性が高まる」というメリットを強調した。客観的なデータに基づく投資判断が容易になるほか、資金力のある外国人投資家との競争が和らぎ、有利な条件で物件を取得する機会が増えると見込んでいる。



さらに、金利上昇局面における不動産投資のリスクとインフレ対策としての側面にも言及。最後に宮脇氏は、今回の制度変更を「国内の不動産需要が改めて見直される可能性がある。市場全体がより健全化していくのではないか」との見方を示して動画を締めくくった。