ハムスターは、プレイステーション 4/Xbox One/Nintendo Switch向けサービス「アケアカNEOGEO」にて「メタルスラッグシリーズ30周年記念セール」を4月22日より開始した。セール期間は5月6日23時59分まで。

本セールでは「メタルスラッグ」シリーズ30周年を記念して、対象タイトルを50％OFFの期間限定価格で販売する。対象タイトルは「アケアカNEOGEO メタルスラッグ」、「アケアカNEOGEO メタルスラッグ2」、「アケアカNEOGEO メタルスラッグ3」、「アケアカNEOGEO メタルスラッグ4」、「アケアカNEOGEO メタルスラッグ5」、「アケアカNEOGEO メタルスラッグX」の6タイトルとなっている。

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