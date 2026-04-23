全日本空輸（ANA）は、「ANAスーパーフライヤーズカード（SFC）」のサービスを2028年4月1日に刷新する。

ANAカード・ANA Payの年間決済額が300万円以上の人を、「ANAスーパーフライヤーズカード SFC PLUS」として、ANAラウンジの利用、5,000マイルのマイル積算、スターアライアンス・ゴールド資格を付与する。

ANAカード・ANA Payの年間決済額が300万円未満の人を、「ANAスーパーフライヤーズカード SFC LITE」として、ANAラウンジの利用はできなくなるほか、スターアライアンス・シルバー会員に格下げとなる。

なお、ANAグループ運航便で100万ライフタイムマイルに到達した人は、ANAカード・ANA Pay年間決済額に関わらず「ANAスーパーフライヤーズカード SFC PLUS」の対象となる。5,000マイルは年間利用額300万円以上の場合にのみ積算する。

年間決済額の判定は、今年12月16日から開始する。SFCへの申込み条件には変更ないものの、新規入会時には100万ライフタイムマイルに到達した人以外、一律で「ANAスーパーフライヤーズカード SFC LITE」として扱う。