BLUETTI JAPAN株式会社は、ポータブル電源などを対象とした「GWセール」を4月23日（木）から5月14日（木）まで開催している。

最大63％OFFとなる特別価格での販売に加え、購入金額に応じたポータブル電源のプレゼントなど、多数の特典を用意するキャンペーン。

指定セットの購入では、キャンプチェア、キャンプ用ライト、オリジナル抱き枕などのアウトドア用品・人気製品がプレゼントされる。さらに、20万円以上の購入で「AC2A」1台、30万円以上で「AC50B」1台、40万円以上で「AC70」1台がもらえる「金額達成特典」も用意する（割引商品は対象外）。

期間中の製品購入で通常より最大2倍の会員ポイントが獲得できるほか、ポイントを使った自動抽選キャンペーンも実施。ギフトカードや割引クーポン、豪華賞品が当たるという。

対象製品の例として、3,000Whクラスでコンパクトさを特徴とする大容量ポータブル電源「AORA 300」や、超軽量モデルの「AORA 100 V2」と100Wソーラーパネルのセットなどが挙げられている。

キャンペーン名

GWセール

開催期間

2026年4月23日（木）～5月14日（木）

対象店舗

BLUETTI公式サイト

対象製品（例）

特典

指定セット購入特典

AORA 300 AORA 100 V2（100Wソーラーパネルセット）

キャンプチェア、キャンプ用ライト、オリジナル抱き枕など

金額達成特典（割引商品は対象外）

ポイント獲得・抽選

20万円以上：「AC2A」1台 30万円以上：「AC50B」1台 40万円以上：「AC70」1台

最大2倍のポイント還元、ポイント利用による抽選キャンペーンなど