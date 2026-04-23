キャンペーン：ポータブル電源など最大63％OFFのBLUETTI「GWセール」 指定セット購入でアウトドア用品のプレゼントも
BLUETTI JAPAN株式会社は、ポータブル電源などを対象とした「GWセール」を4月23日（木）から5月14日（木）まで開催している。
最大63％OFFとなる特別価格での販売に加え、購入金額に応じたポータブル電源のプレゼントなど、多数の特典を用意するキャンペーン。
指定セットの購入では、キャンプチェア、キャンプ用ライト、オリジナル抱き枕などのアウトドア用品・人気製品がプレゼントされる。さらに、20万円以上の購入で「AC2A」1台、30万円以上で「AC50B」1台、40万円以上で「AC70」1台がもらえる「金額達成特典」も用意する（割引商品は対象外）。
期間中の製品購入で通常より最大2倍の会員ポイントが獲得できるほか、ポイントを使った自動抽選キャンペーンも実施。ギフトカードや割引クーポン、豪華賞品が当たるという。
対象製品の例として、3,000Whクラスでコンパクトさを特徴とする大容量ポータブル電源「AORA 300」や、超軽量モデルの「AORA 100 V2」と100Wソーラーパネルのセットなどが挙げられている。
キャンペーン名
GWセール
開催期間
2026年4月23日（木）～5月14日（木）
対象店舗
BLUETTI公式サイト
対象製品（例）AORA 300 AORA 100 V2（100Wソーラーパネルセット）
特典
指定セット購入特典
キャンプチェア、キャンプ用ライト、オリジナル抱き枕など
金額達成特典（割引商品は対象外）20万円以上：「AC2A」1台 30万円以上：「AC50B」1台 40万円以上：「AC70」1台
ポイント獲得・抽選
最大2倍のポイント還元、ポイント利用による抽選キャンペーンなど