NHK Eテレの幼児向け番組「みいつけた！」（月〜金曜前7・35）で4代目「スイちゃん」を務めた女優の増田梨沙（12）が23日までに自身のインスタグラムを更新。かつてドラマで共演した人気タレントとの再会ショットを公開した。

「Musical『新宿発8時15分』観劇」とミュージカル観劇を報告。「以前『日本一の最低男』で共演させていただいた香取慎吾さんと事務所の先輩、中島亜梨沙さんご出演の舞台を観に行きました」とつづり、香取とのツーショットを公開した。

「笑いもあって驚きもあって、あっという間でした」と増田。「15人で100役を演じ分けていると聞いてすごいなと思いました！100役のうち60役くらいしか見つけられなかった…もう1回観たいな」とつづった。

「千秋楽まで無事に駆け抜けられますように 一平おじさんがんばってね〜ひまり」と記した。

この投稿に、フォロワーからは「一平おじさんとひまり」「ステキなツーショット」「ふたりともとっても素敵な笑顔」「並び懐かしくてかわいいです」「またこのツーショット見られて嬉しい」「日本一の最低男懐かしい！」などのコメントが寄せられている。

2019年から「スイちゃん」として活動していた増田。5年間番組を盛り上げ、24年3月に卒業した。今月には中学校入学を報告していた。