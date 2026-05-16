スネルが左肘の関節遊離体のため負傷者リスト入りドジャースは15日（日本時間16日）、ブレイク・スネル投手を左肘の関節遊離体（通称ネズミ）のため15日間の負傷者リスト（IL）に入れたと発表した。エース左腕の戦線離脱に、ファンからは悲痛の声が上がった。スネルはこの日の敵地・エンゼルス戦で今季2度目の先発マウンドに上がる予定だったが、登板を回避した。今季は左肩の疲労で開幕からIL入りし、10日（同11日）の本拠地