織田信成、結婚16周年迎えた妻との“顔出し”2ショット披露「かわいい奥さま」「幸せいっぱいな笑顔」 お相手は中学時代の同級生、4子が誕生
4児の父で、フィギュアスケート解説者・タレントの織田信成が22日、自身のインスタグラムを更新。「16回目の結婚記念日」と書き出し、妻との“顔出し”2ショット披露した。
【写真】「かわいい奥さま」「幸せいっぱいな笑顔」結婚16周年迎えた妻との“顔出し”2ショット披露の織田信成
織田は「なんと自分とした事が結婚記念日を失念」「ラジオ生放送中に『今日は良い夫婦の日(4/22)』と聞いて『えっ今日結婚記念日やん!!!!』となった馬鹿者」と、多忙のあまり記念日をうっかり忘れていたエピソードを告白。「急遽お花とケーキを買って帰宅」「何とか許してもらえました」と焦りながらもリカバリーした様子を明かし、「あっという間の16年」「いつもありがとう」と感謝の言葉をつづった。
コメント欄には「かわいい奥さま」「幸せいっぱいな笑顔」「仲良し夫婦」「素敵な旦那様」などの声が寄せられている。
織田は中学時代の同級生と2010年に結婚。同年10月に第1子長男、13年1月に第2子次男、16年11月に第3子三男、19年10月に第4子長女が誕生している。
【写真】「かわいい奥さま」「幸せいっぱいな笑顔」結婚16周年迎えた妻との“顔出し”2ショット披露の織田信成
織田は「なんと自分とした事が結婚記念日を失念」「ラジオ生放送中に『今日は良い夫婦の日(4/22)』と聞いて『えっ今日結婚記念日やん!!!!』となった馬鹿者」と、多忙のあまり記念日をうっかり忘れていたエピソードを告白。「急遽お花とケーキを買って帰宅」「何とか許してもらえました」と焦りながらもリカバリーした様子を明かし、「あっという間の16年」「いつもありがとう」と感謝の言葉をつづった。
コメント欄には「かわいい奥さま」「幸せいっぱいな笑顔」「仲良し夫婦」「素敵な旦那様」などの声が寄せられている。
織田は中学時代の同級生と2010年に結婚。同年10月に第1子長男、13年1月に第2子次男、16年11月に第3子三男、19年10月に第4子長女が誕生している。