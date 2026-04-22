Ｊ１鹿島は２２日、茨城・潮来市より同市内における新たなクラブハウス整備の提案を受けたことに伴い、実現可能性を精査するための検討に入ったことを発表した。クラブは「将来的な新クラブハウス整備の選択肢のひとつとして、具体的な調査・検討のプロセスに入ることを公表するものであり、現時点において施設の移転などは最終決定するものではありません」としている。

また、鹿島は同日、「新クラブハウス整備に関する鹿嶋市からの見解の受け止めと今後の方針について」と題した声明を発表。「このたびの鹿嶋市の見解を真摯（しんし）に受け止め、これまで継続してまいりました同市との意見交換をさらに深めていき、今後も誠意をもって対話と協議を重ねていく方針です」とつづっている。

鹿嶋市はクラブハウス移転検討の件を受け、田口真一市長名で文書を発表し、「長年の関係がありながら、クラブハウスの潮来市内への移転検討に係る公表がされたことに強い憤りを覚えます」「今回のクラブによる移転検討は、これまで本市との間で築いてきた信頼関係を大きく損なう行為であり、市を挙げて反対するものです」「本市といたしましては、クラブがこれからも地域とともに歩む存在であるのか、それとも地域との関係を変えようとしているのか、本件はその姿勢が問われるものであるとの認識のもと、市民の想いを踏まえ、クラブに対し誠実かつ責任ある対応を強く求めると共に、改めてクラブハウス等の潮来市内への移転検討に反対するものであり撤回を求めます」などと強い表現で非難している。