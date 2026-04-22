あのちゃん、付き合う前のキスは“あり派”「我慢できなかったんだなって」：あのちゃんの電電電波
「あのちゃんの電電電波♪」（毎週火曜深夜2時）。
4月21日（火）の放送は、恋愛のリアルを歌う覆面シンガー・コレサワが登場。恋愛をテーマにあのちゃんと語り尽くす！
【動画】あのちゃん、付き合う前のキスは“あり派”「我慢できなかったんだなって」
話題の覆面シンガーソングライター・コレサワ。素顔を明かさず、クマのキャラクター・れ子ちゃんのかぶりものを着けたスタイルで活動し、多くの女性から支持を集めている。
アイドルグループ・超ときめき♡宣伝部に提供した楽曲「最上級にかわいいの！」が日本レコード大賞で作詩賞を受賞するなど、ヒットメーカーとしても注目されている。
あのちゃんが「これは”被り物”って言っていいの？」と直球の質問を投げかけると、コレサワは「『れ子ちゃんかぶってます』って言ってます」と回答。
顔を隠して活動する理由については、「好きな人ができた時に、自由にデートできひんの嫌やなと思って。いろんな人に見られたり、気を使ってマスクをしたり、可愛くない服で出かけるのも嫌やから、自由になりたかった」と明かした。
恋愛ソングのイメージが強いコレサワ。あのちゃんと恋愛の価値観についてトークを展開する。
まずは「付き合う前のキスはありかなしか」。
コレサワは「あり派」。「チューする瞬間に『こいつ違う！』ってなったことがあって。遺伝子と遺伝子がぶつかった瞬間に、違うってなったんかな」と。その相手とは結局付き合わなかったという。
あのちゃんも「あり派」。
「我慢できなかったんだなって思うから。それぐらい好きなのかなって思うし。もちろん、その後ちゃんと付き合えばの話ね」と話す。
一方、ササキ（声：霜降り明星・粗品）は「なし派」。付き合う前にそういうことをする人は、ほかの男性とも同じことをしているのではと勘ぐってしまうという。
続いてのテーマは「恋人と一緒にお風呂に入るのはありかなしか」。
コレサワは「たまにならあり派」。一方、あのちゃんは「一切嫌」で、「まず裸を見られるのが嫌。メリットがわかんない。一人でゆっくり入ってる方が良くないですか？」と話す。
コレサワが「頭とか洗ってもらえたりする」と説明すると、あのちゃんは「えー！ その経験がないから、その幸せを知らない」と驚いた。
このほか、「彼氏にいくらまでお金を貸せるか」「彼氏の前でオナラができるか」といったリアルな恋愛観についてもトークを展開。続きは「TVer」、「ネットもテレ東」でチェック！ お気に入り登録もお忘れなく！
4月21日（火）の放送は、恋愛のリアルを歌う覆面シンガー・コレサワが登場。恋愛をテーマにあのちゃんと語り尽くす！
【動画】あのちゃん、付き合う前のキスは“あり派”「我慢できなかったんだなって」
話題の覆面シンガーソングライター・コレサワ。素顔を明かさず、クマのキャラクター・れ子ちゃんのかぶりものを着けたスタイルで活動し、多くの女性から支持を集めている。
アイドルグループ・超ときめき♡宣伝部に提供した楽曲「最上級にかわいいの！」が日本レコード大賞で作詩賞を受賞するなど、ヒットメーカーとしても注目されている。
あのちゃんが「これは”被り物”って言っていいの？」と直球の質問を投げかけると、コレサワは「『れ子ちゃんかぶってます』って言ってます」と回答。
顔を隠して活動する理由については、「好きな人ができた時に、自由にデートできひんの嫌やなと思って。いろんな人に見られたり、気を使ってマスクをしたり、可愛くない服で出かけるのも嫌やから、自由になりたかった」と明かした。
まずは「付き合う前のキスはありかなしか」。
コレサワは「あり派」。「チューする瞬間に『こいつ違う！』ってなったことがあって。遺伝子と遺伝子がぶつかった瞬間に、違うってなったんかな」と。その相手とは結局付き合わなかったという。
あのちゃんも「あり派」。
「我慢できなかったんだなって思うから。それぐらい好きなのかなって思うし。もちろん、その後ちゃんと付き合えばの話ね」と話す。
一方、ササキ（声：霜降り明星・粗品）は「なし派」。付き合う前にそういうことをする人は、ほかの男性とも同じことをしているのではと勘ぐってしまうという。
続いてのテーマは「恋人と一緒にお風呂に入るのはありかなしか」。
コレサワは「たまにならあり派」。一方、あのちゃんは「一切嫌」で、「まず裸を見られるのが嫌。メリットがわかんない。一人でゆっくり入ってる方が良くないですか？」と話す。
コレサワが「頭とか洗ってもらえたりする」と説明すると、あのちゃんは「えー！ その経験がないから、その幸せを知らない」と驚いた。
このほか、「彼氏にいくらまでお金を貸せるか」「彼氏の前でオナラができるか」といったリアルな恋愛観についてもトークを展開。続きは「TVer」、「ネットもテレ東」でチェック！ お気に入り登録もお忘れなく！