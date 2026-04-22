俳優の堺雅人（52）が22日、TBSラジオ「こねくと」（月〜木曜後2・00）にゲスト出演し、似ていると言われる人気芸人を明かした。

番組の水曜パートナー飯塚悟志が所属するお笑いトリオ「東京03」とは20年ほど前から親交があり、単独ライブを見に行くほどの大ファン。配信やDVDもチェックしているそうで「人類共通の文化財なんですよ、東京03というのは」と絶賛した。

堺が「最近、僕、飯塚さんに似てますってよく言われるんですよ」と言うと、飯塚も「僕もちょっと前に博多大吉さんのラジオに出させてもらった時に大吉さんが言ってた。堺さんの声とかしゃべり方が似てるって」と博多華丸・大吉の博多大吉からの指摘を明かす。

堺は「ひょっとしたらだけど…この20年で僕が飯塚さんに寄せてきたのかもしれない。（コントを）見過ぎて。居住まいもたたずまいも、ひょっとしたらこの人格は飯塚さんの影響を受けているかもしれない！」と驚きの自己分析。どんどん「飯塚化している」とジョークを口にすると、「飯塚化ってなんだよ！」と突っ込みが入った。

トリオの大ファンとはいうものの、飯塚が「同い年でね」と同じ1973年生まれだと話すと堺は「同い年なんだっけ？」とまさかの反応。豊本明長が年下ということも知らなかったようで、飯塚から「全然好きじゃない！何にも知らないじゃん！」とダメ出しされていた。