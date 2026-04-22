『マンダロリアン・アンド・グローグー』日本語吹替版声優陣が決定！駒塚由衣や内田雄馬らが参加

5月22日（金）に日米同時公開される映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の日本語吹替版声優陣が決定し、新たな冒険の始まりを予感させる日本語吹替版予告＜親子の絆編＞が公開された。



マンダロリアン役に阪口周平が続投！

『スター・ウォーズ／ジェダイの帰還（エピソード6）』でのダース・ベイダーの死後、新共和国の統治が行き届かず、分散した帝国軍の残党や無法者がのさばり混沌としていた銀河を舞台に描かれる本作。元反乱軍の士官から、帝国の復活を狙う新たな戦争を防ぐ依頼を受け、驚くべき運命に立ち向かうことになる主人公マンダロリアン役は、長年マンダロリアンの冒険を見守り続けてきた阪口周平の続投が決定した。

世界中が待ち望む劇場公開作で主人公を演じることについて阪口は、「ただただ嬉しい！ 全方位に自慢できるレベルです。劇場版の発表があってから僕自身とても楽しみにしていました。無事収録も終え、後は皆様に観て頂くだけです！」と喜びを告白。さらに、普段は口数が少ないクールなマンダロリアンが、過保護なほどの親心をみせてしまうほどの可愛さを持つイタズラ好きな食いしん坊グローグーについて、「“お父ちゃん大好き”感があふれ過ぎていて抱きしめたくなるシーンが満載なのでお楽しみに！ “グローグー＆その保護者”もとい『マンダロリアン＆グローグー』を楽しみに待っていて下さい！」と熱く語っている。

900年以上生きた伝説のジェダイ・ヨーダと同じ種族で、強大なフォースを秘めているがゆえに帝国軍残党に狙われるグローグー。そんな彼を守りたいマンダロリアンは「あいつは俺より長生きする。永遠には守れない」と愛ゆえの葛藤を抱えており、物語の行方を左右する二人の関係にも注目だ。

新たな「スター・ウォーズ」の幕開けを担う豪華声優陣

そんなマンダロリアンに依頼を持ちかける張本人である、シガーニー・ウィーバー演じる元反乱軍のパイロットにして、現在は新共和国の士官として帝国軍残党を追うウォード大佐役には駒塚由衣が決定。ダース・ベイダー率いる帝国軍の壊滅に貢献した彼女が、なぜマンダロリアンに帝国軍の残党の一掃を依頼したのか!? 本作の重要な鍵を握る人物の一人でもある。

“伝説のジェダイ”ルーク・スカイウォーカーをも苦しめた、裏社会の絶対的な権力者ジャバ・ザ・ハットの息子・ロッタ役を担当するのは、『WIND BREAKER』の桜遥役や、『ブルーロック』の御影玲王役で知られる内田雄馬だ。「頭の中にはイメージがありました。今回は吹替ですから、原音のロッタのニュアンスを丁寧に確認しながら収録に臨もうと思っていました」とアフレコを振り返った。さらに「アクションシーンは今作の大きな魅力だと感じています。マンダロリアンはもちろん、ハット族の格闘もかなり迫力があります。身体おおきいですからね…。ぜひ、劇場で楽しんでいただきたいです！」と注目ポイントを明かした。

しがない商店の店長にして、裏社会にも精通した情報屋ヒューゴー役には七色の声を持つ男・山寺宏一が決定。過去にテレビ版の『帝国の逆襲（エピソード5）』でハン・ソロの吹替を担当したが、劇場公開作への出演は初となる山寺は「『スター・ウォーズ』に声優として参加するのは『帝国の逆襲』のハン・ソロ以来二度目です。新しい作品が公開されるたび、魅力的なキャラクターが登場するたびに『出演したい！』と思っていたので、オファーを頂きとても嬉しかったです」と念願が叶い喜びを爆発！

1977年に劇場公開作一作目『新たなる希望（エピソード4）』が公開され、「スター・ウォーズ」が映画史に名を刻む過程をリアルタイムで目撃してきた山寺は、「ものまねが好きなので、ダース・ベイダー、R2-D2、チューバッカの声、ライトセーバーの音で『一人SWごっこ』をしていた思い出もあります」と自身にとっても思い出深い作品であることを告白。そして、演じるヒューゴーについては「腕4本を使って器用に調理をするユニークな屋台のオッサンです。マンダロリアンにタレ込むキャラクターですが、グローグーに負けない可愛いさも持ってると思うので、ぜひ登場を楽しみにして下さい！」とその魅力を明かした。

その他にも、ダース・ベイダー率いる銀河帝国と激しい戦闘を繰り広げてきた元反乱軍の戦士ゼブ役を稲葉実が続投。さらにハット族の双子のギャングである悪名高い犯罪王ジャバ・ザ・ハットのいとこ、ハット・シスター役に上田燿司、ハット・ブラザー役に乃村健次、ドロイド修理に長けた小さな種族アンゼラ人役に梅田貴公美が決定している。

『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』公開情報

『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』は、5月22日（金）に日米同時公開。『マンダロリアン』シーズン1〜3はDisney+（ディズニープラス）にて独占配信中。（海外ドラマNAVI）

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