◆Ｇ１オールガールズクラシック（４月２４日〜２６日、松戸競輪場）

元バレーボール女子日本代表で、ロンドン五輪で銅メダルを獲得した狩野舞子さんと、松戸競輪場で２４〜２６日に行われる「Ｇ１オールガールズクラシック」に出場する尾崎睦とのスペシャル対談が神奈川・平塚競輪場で実現した。平塚市出身で平塚競輪場をホームバンクとする尾崎はビーチバレーから競輪選手に転身。バレーボールの話をきっかけに、狩野さんとアスリートとしての覚悟、メンタル面など熱心に語り合った。（構成・中野 公博）

狩野舞子（以下狩野）「尾崎さんと会うのは初めてですね。競輪は以前、お仕事で関わらせてもらったことがあって、その際に共演した競輪選手の太ももがすごくてびっくりしたのを覚えています。まるでバレーボールが入ってるみたい！って思いました」

尾崎睦（以下尾崎）「はははっ」

狩野「番組でバンクを走った時もとても怖かったです。これを走ってるんだと思ったら恐怖体験でした。尾崎さんにはバレーボールと競輪の共通点をお聞きしたいですね」

尾崎「バレーボールでは大した選手ではなかったんですけど（笑）。やっぱり小さい頃から足腰を鍛えていたことは、競輪にもプラスになってます。ビーチバレーは特に駆け引きのスポーツ。それは競輪でも生かされてます」

狩野「バレーボールにも駆け引きはありますが、バレーボールは６対６。ビーチバレーは２対２なので、それが顕著に出る。気持ちが強くないとできない。少ない人数の駆け引きは苦手なので、ビーチは向いてないと思いました（笑）」

尾崎「ビーチバレーはメンタルがきついスポーツ。ビーチバレーの時はすごいメンタルが弱いと思ってたんですけど。いざ自分が競輪選手になってみると、競輪はミスをしても、成功しても、自分に返ってくる。そういうメンタルは強いというか、好きです」

狩野「めちゃくちゃ格好いい。でも本当にそう。体が万全でも、気持ちがそこになかったら試合には勝てないし、レースにも勝てない。成績は伴わないんだなって聞いていて感じました。ガールズケイリンは完全に個人で戦うって知ってビックリしました。本当に孤独ですよね？」

尾崎「全部自分次第なので楽です。本当にバレーボールとビーチバレーをやってきて、そっちだったなって思います（笑）」

狩野「そう考えられるのが個人競技で活躍できる人なんでしょうね」

尾崎「レース前の覚悟としては競輪は、普通のスポーツと違って車券を賭けていただいている。自分が賭けられてると思った時に、しっかりとやれることをやろう、常に１着を目指すような覚悟は持っています」

狩野「私は自分が選ばれてるってことはメンバーに入れなかった選手がたくさんいる。五輪だったら選ばれた時に『やったー』って気持ちよりも、頑張らなければって、プレッシャーを強く感じた。いろんな人が関わってくれたことを忘れないようにしています。尾崎さんはスランプはあったんですか？」

尾崎「スランプの時は本当に辞めようかなと思った時はありましたね。グランプリに出られなかった時。何をしてもダメだったので。辞めたいなって思ったんですけど。でも成績が悪い時でも応援してくれる人だったりとか、変わらず接してくれる人が周りにいた。自分は強くないといけないとずっと思ってて。でも成績が悪くなってもそばにいて支えてくれた。そういう人たちをグランプリで優勝して、喜ばせたいという気持ちだけでしたね」

狩野「女子のレースは映像で見たことはありますが、現地観戦をしたことがないので応援に行きたいです。そのレーサーパンツも選ばれし７人しか履けないんですよね。すごい。この後はＧ１があるんですよね。頑張ってほしいです」

尾崎「Ｇ１ができてからはタイトルのことしか考えてないので。そのために昨年末のグランプリが終わってから、この４か月やってきました。頑張りたいです」

狩野「応援します。車券も買います」

尾崎「頑張ります。今度ゴルフも教えてください。仲良くさせていただいている岩崎恭子さんからも『早くゴルフやりな』って言われているので（笑）」

狩野「エンジョイゴルファーなので教えられることはないんですけど（笑）。球技もやってたし、足腰も強いのですぐ上手になると思う。岩崎さんは事務所の大先輩にもなるので、今度一緒に行きましょう」

◆狩野 舞子（かのう・まいこ）１９８８年７月１５日、東京都出身。３７歳。１５歳でバレーボール女子日本代表に選出。名門八王子実践高でエースとして活躍。０７年久光製薬スプリングスに入団。１０年から世界最高峰と言われる２大海外リーグへ挑戦。１２年ロンドン五輪に出場し銅メダルを獲得。１８年引退。引退後はバレーボールの普及活動や、趣味のゴルフを生かした活動、自身のＹｏｕＴｕｂｅを展開するなどマルチに活躍。

◆尾崎 睦（おざき・むつみ）１９８５年４月１０日、神奈川県出身。４１歳。ビーチバレーのトップ選手から転身し、日本競輪学校（現・日本競輪選手養成所）１０８期生（女子４期）の卒業記念クイーンに。２０１５年７月デビュー。ガールズグランプリに５度出場。通算成績は９３２戦５２６勝（２２日現在）。身長１７２センチ、６５キロ。血液型Ａ。