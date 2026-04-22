timeleszの菊池風磨（31）が体調不良のため活動を休止すると22日、STARTO ENTERTAINMENT社が公式サイトで発表した。

「弊社契約タレント 菊池風磨（timelesz）に関するご報告」と題したリリースをアップ。「このたび、弊社契約タレント 菊池風磨（timelesz）につきまして、喉の不調により一定期間活動を休止し治療に専念することとなりましたので、ご報告申し上げます」と伝えた。

「喉の不調が続いたため医師の診察を受けた結果、治療に専念する必要があるとの判断に至りました。医師の指導のもと、本人および関係各所と協議の上、今後の活動を万全の状態で継続していくため、数週間の活動を休止させていただく運びとなりました」と経過を説明。

「日頃より応援してくださっているファンの皆さま、ならびに関係各所の皆さまには、多大なるご心配とご迷惑をおかけいたしますこと、心よりお詫び申し上げます。休養期間中は治療に専念し、一日も早く万全の状態で皆さまの前に戻れるよう努めてまいります。何卒ご理解を賜りますとともに、引き続き菊池風磨への変わらぬご支援をお願い申し上げます」と呼びかけた。