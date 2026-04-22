MCはSnow Man渡辺翔太＆波瑠 春の音楽特番『1億2000万人のありがとう 歌の感謝祭』が5月6日放送
日本テレビ系の新音楽特番『1億2000万人のありがとう 歌の感謝祭』が、5月6日19時から約3時間にわたり放送されることが決まった。MCは渡辺翔太（Snow Man）と波瑠が務める。
【写真】『1億2000万人のありがとう 歌の感謝祭』ロゴビジュアル
本番組は、“感謝”をテーマに、世代やジャンルを超えて愛される名曲と最新ヒット曲を届ける音楽特番。人生のさまざまな瞬間に寄り添ってきた楽曲として、日本テレビに眠る秘蔵アーカイブ映像とともに振り返る。昭和を彩った名曲から、平成を代表するアーティストのあの頃の映像まで。
さらに、上半期のヒット曲や話題の楽曲を、アーティスト本人によるスペシャルパフォーマンスで届ける。過去の名曲と最新の音楽が一夜で楽しめる番組となっている。
そのほか、アーティストへの“感謝”をテーマにした特集企画や、名曲の誕生秘話に迫る企画、ここでしか見られない対談企画など、多彩なコンテンツを展開する。
『1億2000万人のありがとう 歌の感謝祭』は、日本テレビ系にて5月6日19時放送。
【写真】『1億2000万人のありがとう 歌の感謝祭』ロゴビジュアル
本番組は、“感謝”をテーマに、世代やジャンルを超えて愛される名曲と最新ヒット曲を届ける音楽特番。人生のさまざまな瞬間に寄り添ってきた楽曲として、日本テレビに眠る秘蔵アーカイブ映像とともに振り返る。昭和を彩った名曲から、平成を代表するアーティストのあの頃の映像まで。
そのほか、アーティストへの“感謝”をテーマにした特集企画や、名曲の誕生秘話に迫る企画、ここでしか見られない対談企画など、多彩なコンテンツを展開する。
『1億2000万人のありがとう 歌の感謝祭』は、日本テレビ系にて5月6日19時放送。