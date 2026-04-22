NY株式21日（NY時間15:23）（日本時間04:23）
ダウ平均　　　49342.69（-99.87　-0.20%）
ナスダック　　　24384.09（-20.30　-0.08%）
CME日経平均先物　58890（大証終比：-450　-0.77%）

欧州株式21日終値
英FT100　 10498.09（-110.99　-1.05%）
独DAX　 24270.87（-146.93　-0.60%）
仏CAC40　 8235.72（-95.33　-1.14%）

米国債利回り
2年債　 　3.775（+0.054）
10年債　 　4.285（+0.034）
30年債　 　4.892（+0.013）
期待インフレ率　 　2.379（+0.023）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.004（+0.024）
英　国　　4.884（+0.050）
カナダ　　3.474（+0.035）
豪　州　　4.907（-0.030）
日　本　　2.386（-0.001）

NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝92.13（+2.52　+2.81%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4730.60（-98.20　-2.03%）

ビットコイン（ドル）
75792.56（-523.54　-0.69%）
（円建・参考値）
1207万2997円（-83395　-0.69%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ