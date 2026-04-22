ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は９９ドル安 シカゴ日経平均先物は５万８８９０円
NY株式21日（NY時間15:23）（日本時間04:23）
ダウ平均 49342.69（-99.87 -0.20%）
ナスダック 24384.09（-20.30 -0.08%）
CME日経平均先物 58890（大証終比：-450 -0.77%）
欧州株式21日終値
英FT100 10498.09（-110.99 -1.05%）
独DAX 24270.87（-146.93 -0.60%）
仏CAC40 8235.72（-95.33 -1.14%）
米国債利回り
2年債 3.775（+0.054）
10年債 4.285（+0.034）
30年債 4.892（+0.013）
期待インフレ率 2.379（+0.023）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.004（+0.024）
英 国 4.884（+0.050）
カナダ 3.474（+0.035）
豪 州 4.907（-0.030）
日 本 2.386（-0.001）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝92.13（+2.52 +2.81%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4730.60（-98.20 -2.03%）
ビットコイン（ドル）
75792.56（-523.54 -0.69%）
（円建・参考値）
1207万2997円（-83395 -0.69%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 49342.69（-99.87 -0.20%）
ナスダック 24384.09（-20.30 -0.08%）
CME日経平均先物 58890（大証終比：-450 -0.77%）
欧州株式21日終値
英FT100 10498.09（-110.99 -1.05%）
独DAX 24270.87（-146.93 -0.60%）
仏CAC40 8235.72（-95.33 -1.14%）
米国債利回り
2年債 3.775（+0.054）
10年債 4.285（+0.034）
30年債 4.892（+0.013）
期待インフレ率 2.379（+0.023）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.004（+0.024）
英 国 4.884（+0.050）
カナダ 3.474（+0.035）
豪 州 4.907（-0.030）
日 本 2.386（-0.001）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝92.13（+2.52 +2.81%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4730.60（-98.20 -2.03%）
ビットコイン（ドル）
75792.56（-523.54 -0.69%）
（円建・参考値）
1207万2997円（-83395 -0.69%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ