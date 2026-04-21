配信がスタートすると同時にSNSをざわつかせた恋愛番組がある。ABEMAの『恋愛病院』と題した番組だ。

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『恋愛病院』は、恋を忘れた大人たちが本気で人と向き合い、恋に落ちるのかを追っていく恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野で活躍してきた男女10名が、2泊3日の共同生活を行う。スタジオの見届け人はアレン様、ひろゆき、真木よう子、玉城ティナが務める。

参加女性は「自分よりハイスペしか愛せない」東京大学大学院生でタレントの神谷明采（25）、「仕事優先脳で恋愛感情がエンスト」している経営者で元自動車整備士の池田陽花（30）、「離婚＆破産して恋どころじゃない」元経営者でシングルマザーの平川愛里菜（33）、「仕事モードが抜けず恋できない」元小学校教師で西東京市議会議員の千間泉実（33）、「イケメン至上主義」の元グラビアアイドル・辰巳奈都子（38）といった面々が集まった（※カッコ内は番組内で発表されたそれぞれが抱える“症状”）。

一方の男性陣は「気持ちに正直すぎる」俳優で特撮ドラマ『ウルトラマンオーブ』（テレビ東京系）での主演経験もある石黒英雄（37）、「仕事優先で恋は後回し」な元Jリーガーで料理研究家の小泉勇人（30）、「仕事と筋トレのしすぎ」なフリーアナウンサーで経営者の雫石将克（32）、「責任を負わず自由に生きたい」経営者でYouTubeのドキュメンタリー番組『令和の虎』の総合演出を担当している桑田龍征（40）。

そして、ネットを最もざわつかせたのが、「恋に興味がない」元広島県安芸高田市長の石丸伸二（43）だろう。2024年の東京都知事選に出馬した際の特徴的な言動は、「石丸構文」として話題になった。これは元テレビ東京で経済メディア「ReHacQ」のプロデューサーを務める高橋弘樹氏が、番組の企画を行っているからこそのキャスティングと言えそうだ。

そんな石丸が第一印象で選んだ相手は神谷だった。1話で描かれた2ショットタイムではカヤックデートを行うことに。ビキニ姿で登場した神谷の背中に日焼け止めを塗ってあげた石丸。「人生で初めて」の経験だったという。

その後、京大出身の石丸は、東大出身の容姿端麗な神谷に「恋愛病院」に入院した理由を聞く。神谷は自分自身、古風な考え方の持ち主だそうで、男性を立てたいタイプなのだそう。しかし、“そのためには自分よりも優秀な人が相手でないといけない”という持論があるため、なかなか相手が見つからない。石丸も「それはなかなか難しいですね」とコメントしていた。

2話で引き続き神谷とデートを楽しむ石丸は、ジャグジーでは衝撃の「愛してるよゲーム」を行い、普段なかなか見ることのできないような満面の笑顔を浮かべる。

さらに桑田と辰巳という“大人な2人”の恋の始まりも予感させる場面があった一方で、桑田が平川からアプローチされるシーンも。

続く3話では、神谷が雫石を2ショット相手に選び、朝まで同じ部屋で過ごすという展開に。その上でスタッフが石丸に“現在、恋の矢印がどこに向かっているか？”を問うと、石丸はサンタのコスプレをしながら（撮影日は2025年12月25日）「恋とはなんぞやという定義から始めねばならんかも」と難しい話をし始め、その姿を見たスタジオのアレン様は「狂気を感じる……」と恐れ慄いていた。

男女の距離を近づけるためゲームとはいえ、石丸が水着美女と「愛してるよゲーム」をする姿は、切り抜き動画としてX（旧Twitter）を中心に拡散された。

桑田も実業家として活動するほか、ネットを中心に活躍し、個人のYouTubeチャンネルでは37.3万人もの登録者を抱えている。一度離婚を経験し「責任を負わず自由に生きたい」と言う人物が恋をするのか、その点も注目に値するだろう。

3話の終わりでは神谷をめぐる石丸と雫石の三角関係のぼっ発が描かれていた。果たして石丸の恋の行方はーー？ 4話以降も引き続き注目だ。

（文＝よーちゃん）