お笑いカルテット「ぼる塾」の田辺智加（42）が20日、自身のYouTubeチャンネルを更新。ファンに向け定期的な検診を呼びかけた。

田辺は、上まぶたをめくりながら「ここにポチっとできちゃって、まばたきする度に痛くって」と目の不調があったことを説明。眼科に行ったところ「タピオカなんちゃらっていう…」と診断名を明かし、テロップで「タピオカサイン 油が詰まってしまいタピオカのようにプツプツと丸い膨らみができてしまうこと」と説明した。

原因について「油物が多い人ができちゃうんだって。ここ最近の食事が本当によくなかった。最近野菜を蒸せなくて、ずっと疲れちゃってさ、ちょっとよくなかったのよ食事。で、ちゃんと目に出てて」と分析。治療を受け「今は全然痛くない」と経過を語った。

さらに「眼科なんてあんま行かないからさ、ちょっと聞いたのよ“眼圧が高いんですが”って」と質問したといい、視野検査を受けることに。「そしたら、あんまりよくなくて」と芳しくない状態だったと告白。「ほんといいタイミングで（眼科に）行ったよ。先生にも“来てくれてよかった”って言われて。いやよかった〜」と安ど。「マジみんな目、行った方がいいよ」と検診を呼びかけた。