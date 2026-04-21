元おニャン子・渡辺美奈代、“料亭級”の自宅夕食を披露 旬のタケノコ料理に絶賛の嵐「お見事です」「美味しさ100倍」
元おニャン子クラブのメンバーで歌手・タレントの渡辺美奈代（56）が19日、自身のSNSを更新。旬のタケノコを使った洗練された手料理を披露した。
【写真一覧】「料亭!?お見事です」旬のタケノコを使った豪華手料理を披露した渡辺美奈代
渡辺は「頂き物の筍で夜ごはん 筍はアク抜きから」とつづり、下処理から丁寧に調理する様子を複数枚の写真で公開。炊き込みご飯の上にたっぷりとのせたタケノコや、大鍋でじっくり下ゆでする工程、さらにぬかや唐辛子を使ったアク抜きの様子など、手間を惜しまない調理過程が紹介されている。
完成した料理は、笹の葉の上に美しく盛り付けられた一皿や、味噌汁なども並び、旬の味覚を生かした“料亭のような”食卓が広がっていた。
コメント欄には「料亭!?お見事です」「さすがです」「美奈代ちゃんすごいですね」「筍づくしで全部めっちゃ美味しそう」「料亭わたなべ」「美味しさ100倍ですね」といった声が寄せられ、丁寧な手料理に称賛の声が集まっている。
【写真一覧】「料亭!?お見事です」旬のタケノコを使った豪華手料理を披露した渡辺美奈代
渡辺は「頂き物の筍で夜ごはん 筍はアク抜きから」とつづり、下処理から丁寧に調理する様子を複数枚の写真で公開。炊き込みご飯の上にたっぷりとのせたタケノコや、大鍋でじっくり下ゆでする工程、さらにぬかや唐辛子を使ったアク抜きの様子など、手間を惜しまない調理過程が紹介されている。
完成した料理は、笹の葉の上に美しく盛り付けられた一皿や、味噌汁なども並び、旬の味覚を生かした“料亭のような”食卓が広がっていた。
コメント欄には「料亭!?お見事です」「さすがです」「美奈代ちゃんすごいですね」「筍づくしで全部めっちゃ美味しそう」「料亭わたなべ」「美味しさ100倍ですね」といった声が寄せられ、丁寧な手料理に称賛の声が集まっている。