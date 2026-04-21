ディズニー、日本の制作スタジオと初の複数年共同開発契約 THE SEVENと実写ドラマシリーズを共同開発
ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社は、株式会社TBSホールディングス傘下の、株式会社THE SEVENと複数年にわたる共同開発契約を締結した。
【写真】ディズニー、日本の制作スタジオと初の複数年共同開発契約
本提携は、主に国内撮影・日本語による実写ドラマシリーズとして共同企画・開発し、ディズニーが世界展開する動画配信サービス「Disney＋（ディズニープラス）」を通じてグローバルに届けることを目的としている。ディズニーが、世界への配信を前提に日本の制作スタジオと継続的な開発パートナーシップを締結するのは、今回が初の試みとなる。
THE SEVENは、2022年にTBSホールディングスが出資して設立。これまで、主にグローバル配信プラットフォームなどと連携して、全世界に向けたハイエンドなコンテンツの企画開発・プロデュースを行い、TBS グループの海外戦略の中核としてグローバルコンテンツビジネスを進めている。
Netflixとの戦略的パートナーシップ提携、自社専用の世界標準のスペックを備えたスタジオの完成、『今際の国のアリス』シーズン3制作、アメリカや韓国のパートナーとの共同開発、VFX スタジオとのパートナーシップ提携など、日本の映像制作をリードしてきた。
ウォルト・ディズニー・カンパニーAPAC、オリジナルコンテンツ・ストラテジー、エグゼクティブ・バイスプレジデントのキャロル・チョイは「私たちが最も魅力に感じているのは、活気ある日本のクリエイティブコミュニティと、これまで以上に密接に連携し、日本ならではの視点、そして想像力を捉えた物語を共に生み出していける点です」とコメント。
THE SEVENの代表取締役社長・CEOの瀬戸口克陽は「今回の提携は、“日本から、世界中を魅了する革新的なコンテンツを生み出し続ける”という私たちの揺るぎない覚悟を、より強固なものにするための重要な一手です」とし「思います。THE SEVEN が研ぎ澄ませてきたクリエイティブをディズニーが持つネットワークや知見を通じて解き放つことで、日本発の物語を人々が夢中になる『次なる熱狂』へと進化させていけると確信しています」とコメントした。
※コメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■株式会社 THE SEVEN 代表取締役社長・CEO 瀬戸口克陽
今回の提携は、“日本から、世界中を魅了する革新的なコンテンツを生み出し続ける”という私たちの揺るぎない覚悟を、より強固なものにするための重要な一手です。世界各地で多様な物語を展開するディズニーと、この歴史的なパートナーシップを締結できたことを光栄に思います。
THE SEVEN が研ぎ澄ませてきたクリエイティブをディズニーが持つネットワークや知見を通じて解き放つことで、日本発の物語を人々が夢中になる『次なる熱狂』へと進化させていけると確信しています。
私たちはこれからも国境や言語の壁を越え、視聴者の心に永く刻まれるオーセンティック且つ革新的な作品を追求し続けます。日本のコンテンツ・クリエイションがさらなる高みへと到達する瞬間を、どうぞ楽しみにしていてください。
■株式会社 THE SEVEN 取締役副社長・CCO 森井輝
これまで数々の作品を通じて、日本のクリエイティブが持つ熱量が世界を動かす瞬間を目の当たりにしてきました。今回、志を共にできることで、更に大きな可能性の広がりを感じると共に、大きな責任も感じています。
私たちの使命は、日本が誇る繊細な人間ドラマや緻密な設定を、国境も人種も超えて誰もが「自分の物語」と感じられる最高のエンタメへと昇華させることです。
THE SEVEN が培ってきた確かな技術と制作力、世界を驚かせるストーリー性、そして日本の才能豊かなクリエイターたちの想像力。これらをディズニープラスというまた新たなフィールドにも強く届けて参ります。どうぞご期待ください。
■ウォルト・ディズニー・カンパニー APAC、オリジナルコンテンツ・ストラテジー、エグゼクティブ・バイスプレジデント、キャロル・チョイ
私たちが最も魅力に感じているのは、活気ある日本のクリエイティブコミュニティと、これまで以上に密接に連携し、日本ならではの視点、そして想像力を捉えた物語を共に生み出していける点です。
日本でディズニープラスを開始して以来、ゼネラル・エンターテインメントや各市場から生まれるオリジナル作品は、コンテンツラインアップの中でますます重要な存在となっています。このパートナーシップは、そうしたコンテンツ投資をさらに前進させる自然なステップであり、これまで築いてきた強固な関係性の延長線上にあるものです。
日本に根差したストーリーテリングの基盤を一層深めていく上での重要な一歩となり、ローカル・コンテンツはグローバルで展開するフランチャイズと並んで、今後も多くの視聴者の共感を得ていく存在であり続けています。
■ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社 ローカル・コンテンツ制作を統括するエグゼクティブ・ディレクター、成田岳
私たち制作チームでは、視聴者の皆さまが何度でも繰り返し楽しんでいただけるような物語を育てていくことを大切にしています。本契約を通じて、日本のクリエイターと開発の初期段階から密に連携し、日本ならではのクリエイティビティ を生かしながら、ディズニープラスに求められる質の高いストーリーテリングの基準を満たす作品づくりに取り組んでいきます。
より体系的かつ継続的にクリエイターのみなさまと関わることで、ディズニープラスを象徴する作品となり得る、日本発の個性豊かな物語を育てていきたいと考えています。オーセンティックで長く愛され、視聴者の心に深く残るような作品をお届けすることを目指します。
【写真】ディズニー、日本の制作スタジオと初の複数年共同開発契約
本提携は、主に国内撮影・日本語による実写ドラマシリーズとして共同企画・開発し、ディズニーが世界展開する動画配信サービス「Disney＋（ディズニープラス）」を通じてグローバルに届けることを目的としている。ディズニーが、世界への配信を前提に日本の制作スタジオと継続的な開発パートナーシップを締結するのは、今回が初の試みとなる。
Netflixとの戦略的パートナーシップ提携、自社専用の世界標準のスペックを備えたスタジオの完成、『今際の国のアリス』シーズン3制作、アメリカや韓国のパートナーとの共同開発、VFX スタジオとのパートナーシップ提携など、日本の映像制作をリードしてきた。
ウォルト・ディズニー・カンパニーAPAC、オリジナルコンテンツ・ストラテジー、エグゼクティブ・バイスプレジデントのキャロル・チョイは「私たちが最も魅力に感じているのは、活気ある日本のクリエイティブコミュニティと、これまで以上に密接に連携し、日本ならではの視点、そして想像力を捉えた物語を共に生み出していける点です」とコメント。
THE SEVENの代表取締役社長・CEOの瀬戸口克陽は「今回の提携は、“日本から、世界中を魅了する革新的なコンテンツを生み出し続ける”という私たちの揺るぎない覚悟を、より強固なものにするための重要な一手です」とし「思います。THE SEVEN が研ぎ澄ませてきたクリエイティブをディズニーが持つネットワークや知見を通じて解き放つことで、日本発の物語を人々が夢中になる『次なる熱狂』へと進化させていけると確信しています」とコメントした。
※コメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■株式会社 THE SEVEN 代表取締役社長・CEO 瀬戸口克陽
今回の提携は、“日本から、世界中を魅了する革新的なコンテンツを生み出し続ける”という私たちの揺るぎない覚悟を、より強固なものにするための重要な一手です。世界各地で多様な物語を展開するディズニーと、この歴史的なパートナーシップを締結できたことを光栄に思います。
THE SEVEN が研ぎ澄ませてきたクリエイティブをディズニーが持つネットワークや知見を通じて解き放つことで、日本発の物語を人々が夢中になる『次なる熱狂』へと進化させていけると確信しています。
私たちはこれからも国境や言語の壁を越え、視聴者の心に永く刻まれるオーセンティック且つ革新的な作品を追求し続けます。日本のコンテンツ・クリエイションがさらなる高みへと到達する瞬間を、どうぞ楽しみにしていてください。
■株式会社 THE SEVEN 取締役副社長・CCO 森井輝
これまで数々の作品を通じて、日本のクリエイティブが持つ熱量が世界を動かす瞬間を目の当たりにしてきました。今回、志を共にできることで、更に大きな可能性の広がりを感じると共に、大きな責任も感じています。
私たちの使命は、日本が誇る繊細な人間ドラマや緻密な設定を、国境も人種も超えて誰もが「自分の物語」と感じられる最高のエンタメへと昇華させることです。
THE SEVEN が培ってきた確かな技術と制作力、世界を驚かせるストーリー性、そして日本の才能豊かなクリエイターたちの想像力。これらをディズニープラスというまた新たなフィールドにも強く届けて参ります。どうぞご期待ください。
■ウォルト・ディズニー・カンパニー APAC、オリジナルコンテンツ・ストラテジー、エグゼクティブ・バイスプレジデント、キャロル・チョイ
私たちが最も魅力に感じているのは、活気ある日本のクリエイティブコミュニティと、これまで以上に密接に連携し、日本ならではの視点、そして想像力を捉えた物語を共に生み出していける点です。
日本でディズニープラスを開始して以来、ゼネラル・エンターテインメントや各市場から生まれるオリジナル作品は、コンテンツラインアップの中でますます重要な存在となっています。このパートナーシップは、そうしたコンテンツ投資をさらに前進させる自然なステップであり、これまで築いてきた強固な関係性の延長線上にあるものです。
日本に根差したストーリーテリングの基盤を一層深めていく上での重要な一歩となり、ローカル・コンテンツはグローバルで展開するフランチャイズと並んで、今後も多くの視聴者の共感を得ていく存在であり続けています。
■ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社 ローカル・コンテンツ制作を統括するエグゼクティブ・ディレクター、成田岳
私たち制作チームでは、視聴者の皆さまが何度でも繰り返し楽しんでいただけるような物語を育てていくことを大切にしています。本契約を通じて、日本のクリエイターと開発の初期段階から密に連携し、日本ならではのクリエイティビティ を生かしながら、ディズニープラスに求められる質の高いストーリーテリングの基準を満たす作品づくりに取り組んでいきます。
より体系的かつ継続的にクリエイターのみなさまと関わることで、ディズニープラスを象徴する作品となり得る、日本発の個性豊かな物語を育てていきたいと考えています。オーセンティックで長く愛され、視聴者の心に深く残るような作品をお届けすることを目指します。