Ayumu Imazu、結婚を報告 お相手はアーティスト・明矢「とても信頼している大切なライフパートナーです」
【モデルプレス＝2026/04/21】アーティストのAyumu Imazu（25）が、4月21日に自身のInstagramを更新。同じくアーティストの明矢と結婚していたことを発表した。
【写真】25歳レコ大アーティスト、ドレス姿の美人妻と手繋ぎショット
投稿では「いつも応援してくださっている皆さまへ」とし、「この度、私、今津渉は明矢さんと結婚しておりましたことをご報告させていただきます」と発表。明矢について「昔から共に歩んできた、とても信頼している大切なライフパートナーです」と伝えた。
このタイミングでの報告については「自分のキャリアが新しいチャプターへと進むこのタイミングで、アーティストとしてだけでなく、一人の人間としても皆さまに向き合っていける存在でありたいと思い、今回このご報告をさせていただきました」と説明。「これからも感謝の気持を忘れず、良い音楽を届けられるよう励んでまいります。今後とも温かく見守っていただけますと幸いです」と結んでいる。
投稿では、白シャツにオフホワイトのジャケット、黒のパンツ姿のAyumuと、白のドレスに身を包んだ明矢が手を繋ぐ写真も公開している。（modelpress編集部）
2000年5月12日生まれ、大阪府出身。6歳よりダンスをはじめ、14歳より約3年半アメリカ・ニューヨークのアーティスト留学を経験後、活動の拠点をアメリカと日本に置いて活動する。2024年リリースの「Obsessed」が、TikTokを中心にダンスチャレンジが拡散され話題に。同年の「第66回輝く！日本レコード大賞」にて、企画賞を受賞した。
いつも応援してくださっている皆さまへ。
この度、私、今津渉は明矢さんと結婚しておりましたことをご報告させていただきます。
日頃から支えてくださっている皆さまに心より感謝申し上げます。
昔から共に歩んできた、とても信頼している大切なライフパートナーです。
また、自分のキャリアが新しいチャプターへと進むこのタイミングで、アーティストとしてだけでなく、一人の人間としても皆さまに向き合っていける存在でありたいと思い、今回このご報告をさせていただきました。
これからも感謝の気持を忘れず、良い音楽を届けられるよう励んでまいります。
今後とも温かく見守っていただけますと幸いです。
今津渉
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【写真】25歳レコ大アーティスト、ドレス姿の美人妻と手繋ぎショット
◆Ayumu Imazu、結婚を報告
投稿では「いつも応援してくださっている皆さまへ」とし、「この度、私、今津渉は明矢さんと結婚しておりましたことをご報告させていただきます」と発表。明矢について「昔から共に歩んできた、とても信頼している大切なライフパートナーです」と伝えた。
投稿では、白シャツにオフホワイトのジャケット、黒のパンツ姿のAyumuと、白のドレスに身を包んだ明矢が手を繋ぐ写真も公開している。（modelpress編集部）
◆Ayumu Imazuプロフィール
2000年5月12日生まれ、大阪府出身。6歳よりダンスをはじめ、14歳より約3年半アメリカ・ニューヨークのアーティスト留学を経験後、活動の拠点をアメリカと日本に置いて活動する。2024年リリースの「Obsessed」が、TikTokを中心にダンスチャレンジが拡散され話題に。同年の「第66回輝く！日本レコード大賞」にて、企画賞を受賞した。
◆全文
いつも応援してくださっている皆さまへ。
この度、私、今津渉は明矢さんと結婚しておりましたことをご報告させていただきます。
日頃から支えてくださっている皆さまに心より感謝申し上げます。
昔から共に歩んできた、とても信頼している大切なライフパートナーです。
また、自分のキャリアが新しいチャプターへと進むこのタイミングで、アーティストとしてだけでなく、一人の人間としても皆さまに向き合っていける存在でありたいと思い、今回このご報告をさせていただきました。
これからも感謝の気持を忘れず、良い音楽を届けられるよう励んでまいります。
今後とも温かく見守っていただけますと幸いです。
今津渉
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