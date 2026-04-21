2026年5月20日(水)「ズートピア2」4K UHD＋Blu-rayセット、Blu-ray＋DVDセット発売

発売元：ウォルト・ディズニー・ジャパン

発売・販売元：ハピネット・メディアマーケティング

デジタル配信中(購入/レンタル)

発売元：ウォルト・ディズニー・ジャパン

(C) 2026 Disney

ウォルト・ディズニー・ジャパンは、「ズートピア2」を5月20日に4K UHD BD/BD/DVDで発売する。それに先駆け、本編では描かれなかった“もう一つのゲイリー登場シーン”となるジュディが病院でゲイリーと遭遇するスリリングな未公開シーンがボーナス・コンテンツから一部公開された。

『ズートピア２』 未公開シーン：ゲイリー現る！

本編では惜しくも採用されなかった、ジュディが病院でゲイリーと遭遇するシーンが描かれている。病室で拘束されたゲイリーと向き合うジュディは、「なぜズートピアに戻ったの?」と問いかけるが、反応はない。諦めてその場を離れようとした瞬間、ゲイリーは尻尾でジュディの手を止め、自身の首に巻かれたベルトに気づかせる。ジュディがそれを外すと、ゲイリーは「無罪なんだ」と告げる。緊張が走る中、ニックに促されジュディが病室を後にすると、直後に捜査官が駆けつけますが、すでにゲイリーの姿はなく……!? 本編とは異なる“ジュディとゲイリーの出会い”を楽しめる貴重な映像となっている。

UHD BD/BD/DVDの詳細は、既報の通り。

4K UHD＋Blu-rayセット、Blu-ray＋DVDセット、DVDで発売するほか、前作「ズートピア Blu-ray＋DVDセット」をBOXに一緒に収納できるBlu-ray＋DVDセットコンプリート・ケース付きも数量限定で用意する。価格は以下の通り。

ズートピア2 4K UHD＋Blu-rayセット 7,590円 ズートピア2 Blu-ray＋DVDセット 5,390円 ズートピア2 Blu-ray＋DVDセット コンプリート・ケース付き（数量限定）5,390円 ズートピア2 DVD 4,070円

前作「ズートピア Blu-ray＋DVDセット」をBOXに一緒に収納できるBlu-ray＋DVD セット コンプリート・ケース付きも数量限定で用意

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デジタルセルは配信中。デジタル配信のレンタルは4月29日からスタートする。UHD BDの本編ディスクには、Dolby Atmosの英語音声、ドルビーデジタルプラス7.1ch日本語、ドルビーデジタル2.0chのバリアフリー日本語音声ガイドを収録する。

ズートピア2 4K UHD+ブルーレイセット

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発売されるBD＋DVDセット、BD＋DVD セットコンプリート・ケース付き（数量限定）、4K UHD＋BDセット、デジタル配信(購入)には、前述の映像を含む「未公開シーン」の他、物語が出来上がるまでを追った「作品の舞台裏」、オリジナル版の豪華キャストのアフレコ収録現場の様子が分かる「最高の声優たち」、新キャラクター・ニブルズの描き方を紐解く「ニブルズの描き方」、本編に隠されたキャラクターなどに触れる「おもしろトリビア」、気合を入れてアフレコに挑むオリジナル版のキャストに迫る「“ワイルド”な収録現場」などのボーナス・コンテンツを収録する。