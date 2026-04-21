27型WQHDのレグザゲーミングモニター「RM-27G5SR」

TVS REGZAは、ゲーミングモニターの新製品として、清潔感のある“ホワイト”カラーを採用した27型WQHDモデル「RM-27G5SR」を5月29日より発売する。価格はオープンで、市場想定価格は4.4万円前後。

2024年11月に参入した、ゲーミングモニターの新モデル。ゲーミング関連のアイテムにおいて、白を基調とした機器が徐々に増えてきている動向を踏まえ、スタンドや背面パネルに色を採り入れた。

なお、レグザゲーミングモニターの販売台数は堅調に推移しており、2026年第1四半期の伸長率は、前年同期と比べて約350%もの伸びを記録しているとのこと。

ゲーミングの没入感を維持するため、ベゼルはブラックのまま

背面

新発売の「RM-27G5SR」は、27型サイズで、解像度はWQHD/2,560×1,440ドット。色鮮やかで広視野角なFast IPS液晶パネルを採用した。一般的なTNパネルと比べ、角度や色、コントラストの変化が少ないのが特徴。

VESA DisplayHDR 400認証を取得し、輝度はSDR時340cd/m2、コントラストは1,000：1を実現。色域カバー率は、sRGBが99%、DCI-P3が95%。視野角は上下左右178度。表面はノングレア。

最大200Hzの高リフレッシュレートをサポート。応答速度は1ms GTG。Adaptive Syncにも対応しており、残像感を抑えたなめらかな映像と高速レスポンスで、動きの激しいゲームでも快適にプレイできるという。

レグザの画質調整ノウハウを採り入れたゲーム用、および一般コンテンツ用モードを計8種類搭載。加えて、ユーザーが調整した映像設定を最大3件までメモリーできるプリセットも備えた。

入力端子はHDMI×2、DisplayPort×1で、ヘッドフォン出力×1。スピーカーは非搭載。

スタンドは、チルト(前5度～後20度)、スイーベル(左右25度)、ピボット(時計/半時計周り90度)が可能。最大120mmの高さ調整も行なえる。

スタンドを含む外形寸法は、61.4×21.2×39.7～51.7cm(幅×奥行き×高さ)。重量は約5.5kg。

モニタースタンド、モニターベース、DPケーブル、ACアダプターを付属する。