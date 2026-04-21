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YouTubeチャンネル「健康パンの専門家 むらまつ さき」が、『【知らない人多すぎ…】米粉パン＝健康ではない！？コレだけ知ってれば大丈夫！糖質オフパン「基本の【き】」』と題した動画を公開した。動画では、ブームとなっている米粉パンが必ずしも健康に直結しない理由と、真に健康的な「糖質オフパン」の取り入れ方について解説している。



むらまつ氏はまず、現在の米粉パンブームに警鐘を鳴らす。「米粉パンはグルテンフリーだから健康って、言ってたよね？」という世間の認識に対し、実は肥満や糖尿病などのリスクが潜んでいると指摘した。たしかにグルテンフリーは腸活の観点から健康に良いが、太る原因は別にあるという。



その原因として挙げられたのが「糖質」である。むらまつ氏によれば、小麦パン、米粉パン、そして白米などの炭水化物は、いずれも「糖質量って大差ない」のが事実であり、どれを選んでも糖質の過剰摂取につながりやすいと語る。一日のエネルギー量の50～60%を糖質から摂取するのが目安とされる中、ジャムやクリームといった「パンのおとも」に多くの糖質が含まれており、これらを何気なく加えることで、あっという間に一日あたりの摂取目安量を超える要因になっていると解説した。



さらに、糖質の過剰摂取は肥満や糖尿病、脂肪肝といった生活習慣病のリスクを高めてしまう。とはいえ、「パンが好きだから、我慢したくない」という人に対し、むらまつ氏は「糖質量の少ないパンを食べればいい」とシンプルながら核心を突く解決策を提示する。しかし、市販の糖質オフパンは価格が高く、味の面でも続けにくいという課題があると同氏は指摘する。



そこでむらまつ氏が推奨するのが、大豆粉や片栗粉、サイリウムなどを使い、砂糖や油を使用せずに自宅で手作りする「糖質オフパン」である。1個あたり約46円という安さで、特別な道具を使わずたった40分で焼き上がる手軽さが特徴だ。パンを我慢せずに「楽しみながら糖質オフ」を実現し、健康と食費の節約を両立するこのアプローチは、美味しいパンと長く付き合っていくための大きなヒントとなるだろう。