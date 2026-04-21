コロナ禍で増えた肩こりや腰痛、謎の不調を解決する「体幹力」とは！？【体幹の話】

肩こりや腰痛、謎の不調を解決する「体幹力」とは

残念な見た目、痛みや老化の原因にも

「ダイエットしたのにちっとも痩せて見えない」「年齢よりも老けて見られる」「暗い、やる気がないと誤解されがち」など、自分は見た目で損をしていると感じたことはありませんか。

これらの悩みは、実は一気にまとめて解決することができます。その鍵を握っているのが「姿勢」であり、姿勢を維持する「体幹力」です。背筋をすっと伸ばして、よい姿勢に変える。ただそれだけで、相手に与える印象は格段にアップします。

目の前に大切な相手がいるときや、写真を撮るときは必ず姿勢を整えるという人も、仕事や家事に集中していたり、一人でくつろいでいたりする姿はまるで別人になっていませんか。

普段の姿勢に無頓着だと、見た目で損をするだけではありません。肩こりや腰痛の原因のほとんどは、日常生活の姿勢や、体の使い方にあります。

疲れやすい、寝ても疲れが抜けにくい、朝から気が滅入るというときも、背中が丸くなって下ばかり向いていないか要チェック。姿勢はメンタルやアンチエイジングとも深く関わっています。

一方、「よい姿勢が大切なのはわかっているけれど、なかなか持続できない。気がつくと楽な姿勢に戻ってしまう」という人もいるでしょう。それは、まさに体幹が弱っている証拠。まずは自分の姿勢のタイプを見極めて不調の原因を探り、美しい姿勢を取り戻しましょう。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 体幹の話』著者：木場克己