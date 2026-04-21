心理学を知ることで人間関係や仕事が好転する理由とは？【心理学の話】

心理学を知ることで人間関係や仕事が好転する理由

お互いの個性を理解して効率的な能力アップを図る

人間は機械ではないので、誰もが同じ考え方や行動をすることはあり得ません。ひとつの目標を掲げている仲間の間でも、それぞれが違った考え方や行動をします。それを「個性」としてお互いに理解し、認め合うことで、よりよい人間関係が築かれていきます。

心理学では、こうした個性は、もともと持っている性格のほかに、どんな育てられ方をしたか、過去にどんな出来事を経験したかといった環境によっても形成されると考えられています。同じ個性の人はいないと認識すれば、他人に対してのイライラや不信感も払拭されるでしょう。

心理学では、ビジネスや勉強を成功させるテクニックも得ることができます。思考力、発想力、記憶力といったビジネスや勉強に欠かせない能力は、心の働きを知ることで効率的にアップさせることができるのです。

19世紀のドイツの心理学者エビングハウスは、記憶力が学習効果におよぼす影響を検証しました。それ以来、記憶力は心理学のなかでもメインテーマとして研究が続けられています。

個性を知ることは自分にも他人にもメリットがあります。心理学から得られる人心掌握術を上手に活用して、ビジネスもプライベートも成功に導きましょう。

出典：『眠れなくなるほど面白い 図解 心理学の話』