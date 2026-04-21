将来は年収1000万円を目指したいと考えています。実際に達成している人はどれくらいで、どんな職業が多いのでしょうか？

年収1000万円を達成している人はどれくらいいる？

国税庁の「民間給与実態統計調査」によると、給与所得者のうち年収1000万円を超える人は全体の約6％です。平均給与は478万円のため、年収1000万円は平均の2倍前後にあたる高い水準といえます。

この数字から分かるのは、年収1000万円はごく一部だけの特別な世界ではない一方で、誰もが自然に届く金額でもないということです。今の仕事を続けているだけで到達するとはかぎらず、業界や職種、役割によって差がつきやすい水準といえます。目標として考えるなら、まずは少数派であることを理解したうえで、届きやすい道を見極める視点が重要です。



年収1000万円を目指しやすい職業には何がある？

年収1000万円を目指しやすい職業には、いくつか共通点があります。

ひとつは、高い専門性が求められる仕事です。例えば、ITエンジニアのなかでも上流工程を担う人材や、プロジェクト全体を動かす立場の人は、高収入につながりやすい傾向があります。

次に、成果が報酬に反映されやすい営業職です。特に不動産、建設、法人向けの高額商材を扱う営業は、実績次第で年収1000万円を狙いやすい分野です。さらに、経営企画や事業企画、コンサルタント、金融専門職なども、高い付加価値を生み出す仕事として高年収になりやすい職種です。

年収1000万円を目指しやすいのは、専門性が高い仕事、利益への貢献が分かりやすい仕事、責任の大きい仕事に多い傾向にあります。ただし、同じ職種でも企業規模や役職によって年収は大きく変わるため、職業名だけで決めず、その仕事をする会社の条件まで確認することが大切です。



年収1000万円を目指すなら何を意識すべきか

年収1000万円を目指すなら、昇給を待つだけでは不十分な場合があります。そのうえで、収入が上がりやすい環境に身を置く視点も欠かせません。例えば、専門資格を取得する、実務経験を積む、管理職を目指す、平均年収が高い業界へ転職するといった方法があります。

ただし、高年収の仕事ほど責任や成果への期待も大きくなります。そのため、単に収入の高さだけで選ぶのではなく、自分の強みを生かせる分野かどうかも確認する必要があります。例えば、営業が得意な人は成果報酬型の職種、論理的に考えることが得意な人は企画やコンサル、技術力を高めたい人は専門職というように、自分に合った道を選ぶことが大切です。



年収1000万円は少数派でも、目指す道を考えよう

国税庁の調査によると、年収1000万円を超える人は給与所得者数全体の約6％であり、決して多いとはいえません。しかし、専門性の高い職種や成果が収入に結びつきやすい仕事では、十分に目指せる水準です。

年収1000万円を目指すには、漠然と憧れるのではなく、どの業界で、どのような経験を積めば近づけるのかを具体的に考えることが欠かせません。まずは、高年収が期待できる職業や働き方を知り、自分の強みをどう生かすかを整理することが第一歩になります。進む方向を明確にすれば、目標を具体的なキャリア設計に変えていけるでしょう。



出典

国税庁長官官房企画課 令和6年分 民間給与実態統計調査

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー