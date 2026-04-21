＜天気＞

北海道〜関東は、午前を中心ににわか雨がありそうです。カミナリが鳴って、雨が強く降るところもあります。落雷や突風、急な雨にご注意ください。

また、20日（月）に大きな地震のあった東北も午前中は雨になります。地盤が緩んでいるところもありますので、土砂災害に注意が必要です。午後になると天気は回復に向かいますが、北日本は西よりの風が強まりそうです。また、雨がやむと関東も含めて黄砂が飛んでくるでしょう。西日本は晴れますが、黄砂で黄色っぽい空になりそうです。

＜日中の気温＞

20日（月）に暑くなった日本海側は、平年並みの気温に戻りそうです。東日本や西日本の太平洋側は、日中は暑くなるでしょう。

札幌 15℃（平年並み）

仙台 18℃（平年並み）

新潟 17℃（4月中旬）

東京 25℃（5月下旬）

大阪 23℃（5月上旬）

福岡 22℃（平年並み）

＜週間予報＞

22日（水）は晴れるでしょう。ただ、次第に雲が多くなって、九州は夜から雨になりそうです。23日（木）〜24日（金）は雨になるでしょう。西日本や東日本の太平洋側は雨が強まるところがありそうです。気温も上がらず、ヒンヤリしそうです。25日（土）〜27日（月）は晴れるところが多いでしょう。