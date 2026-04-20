Image:楽天市場

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

楽天市場では、最大50％と高ポイント還元イベント「楽天スーパーDEAL」を開催中。

なお、毎月5と0のつく日はさらにお得！ 本日は楽天カード利用でポイント4倍です。ぜひチェックしてみてください。

本日2026年4月20日は、パワフルなサウンドをポケットサイズで楽しめるJBL（ジェービーエル）の新作ポータブルスピーカー「GO 5」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

【予約販売】 JBL GO5 ポータブルスピーカー ブラック/ブルー/レッド/ピンク/ホワイト/スクワッド/パープル/ターコイズブルー 国内正規品 メーカー保証1年間 JBLGO5 7,700円 （ポイント10倍） 楽天で購入する PR PR

本格的なオーディオ性能を備えたJBLの新作ポータブルスピーカー「GO 5」が事前予約でお得

JBLの「GO 5」は、強化されたアンプ部と改良されたドライバーにより、これまで以上にパワフルで深みのあるJBLプロサウンドを実現した、手のひらサイズのポータブルスピーカー。

今なら4月23日発売の事前予約でお得に購入可能です。

音の密度や迫力も向上し、ボーカルもクリアで細部まで鮮明なサウンドを楽しめます。

Image:jbl.com

USB Type-C接続による最大24bit/48kHzのロスレスオーディオ再生に対応。

2台のGO5を軽く当ててAirTouchでペアリングすることでワイヤレスステレオ再生が可能です。

また、他のAuracast対応のJBLスピーカーと繋げて、さらに迫力あるサウンドを楽しめます。

防水・防塵でアウトドアでも安心して使用可能

業界最高水準のIP68防塵防水性能と耐衝撃設計を新採用。水回りやお風呂、キャンプや旅行にも最適です。

どこにでも持っていける安心感が◎ですよね。

Image:jbl.com

シリーズ初の「アンビエントエッジライト」も搭載し、接続状態やバッテリー残量を視覚的に確認できます。

カラー展開も豊富で、好みに合わせて選べるのも嬉しいポイント。プレゼントにもぴったりのアイテムですよ。

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