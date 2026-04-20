声優・高橋広樹、所属事務所退所でマネージャーと独立へ 感謝つづる「いつまでもこのご恩を忘れず…」
『テニスの王子様』菊丸英二役、『遊☆戯☆王デュエルモンスターズ』城之内克也役などで知られる声優・高橋広樹が20日、自身のXを更新。同日をもって所属事務所を退所し独立することを発表した。
【画像】所属事務所退所で感謝をつづった高橋広樹の投稿全文
高橋は画像で文書を投稿。「この度、長年に渡り一緒に仕事してきたマネージャーが独立されることになりました。 私 高橋広樹も、大変お世話になった株式会社B-Boxを2026年4月20日をもって離れ、今後もそのマネージャーと共にやっていくことにさせて頂きました」と報告した。
続けて「B-Boxに所属させて頂いてから1年2ヶ月という短い期間での決断となりましたが、これまで四半世紀以上のあいだ苦楽を共にし、声優「高橋広樹」を創ってきた人間と、やはりまだまだ仕事を積み重ねていきたいと思い至り、このようなご報告をさせて頂く運びとなりました」と経緯を説明した。
また「B-Boxさんには所属以来いろいろとご助力・ご支援を賜りました。言い尽くせないほど感謝の気持ちで一杯です」と感謝を表し、「いつまでもこのご恩を忘れず、ご縁を大切にさせて頂きながら、これからの活動、演技でお返ししていけるよう精進して参ります」と意気込みをつづった。
所属していたB-Boxは、公式ホームページで退所を報告し、「これまで多大なるご厚情を賜りましたこと、心より深く御礼申し上げます。今後とも変わらぬお力添えを賜りますよう、お願い申し上げます」と伝えている。
出演作品は、『テニスの王子様』（菊丸英二役）、『HUNTER×HUNTER』（日本アニメーション版、ヒソカ役）のほか、『ヘタリア』（日本役）、『遊☆戯☆王デュエルモンスターズ』（城之内克也役）、『ONE PIECE』（クイーン／ビル役）『あんさんぶるスターズ！』（斎宮宗役）などがある。
【画像】所属事務所退所で感謝をつづった高橋広樹の投稿全文
高橋は画像で文書を投稿。「この度、長年に渡り一緒に仕事してきたマネージャーが独立されることになりました。 私 高橋広樹も、大変お世話になった株式会社B-Boxを2026年4月20日をもって離れ、今後もそのマネージャーと共にやっていくことにさせて頂きました」と報告した。
また「B-Boxさんには所属以来いろいろとご助力・ご支援を賜りました。言い尽くせないほど感謝の気持ちで一杯です」と感謝を表し、「いつまでもこのご恩を忘れず、ご縁を大切にさせて頂きながら、これからの活動、演技でお返ししていけるよう精進して参ります」と意気込みをつづった。
所属していたB-Boxは、公式ホームページで退所を報告し、「これまで多大なるご厚情を賜りましたこと、心より深く御礼申し上げます。今後とも変わらぬお力添えを賜りますよう、お願い申し上げます」と伝えている。
出演作品は、『テニスの王子様』（菊丸英二役）、『HUNTER×HUNTER』（日本アニメーション版、ヒソカ役）のほか、『ヘタリア』（日本役）、『遊☆戯☆王デュエルモンスターズ』（城之内克也役）、『ONE PIECE』（クイーン／ビル役）『あんさんぶるスターズ！』（斎宮宗役）などがある。
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