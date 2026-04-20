IWC（インターナショナル・ウォッチ・カンパニー）が、宇宙飛行士向けのツールウォッチ「パイロット・ウォッチ・ベンチュラー・バーティカル・ドライブ」を発表しました。

グローブをつけたまま操作可能

Image: IWC

このモデルはケース素材に軽量な酸化ジルコニウム・セラミックとセラタニウムを採用しており、高い耐久性と温度変化への耐性を確保。ロケットで宇宙に上昇する際にかかる最大4Gの加速力に加え、宇宙空間ならではの真空、放射線、極端な温度変動にも耐えるタフな設計です。

宇宙船や宇宙ステーションはおよそ90分ごとに地球の周りを1周、つまり24時間以内に16回もの日の出と日の入りがあることを考慮し、文字盤は12時間ではなく24時間表示になっています。1時間単位で動かせる第2時間帯の時針も搭載。

機構的には特許出願中の回転式ベゼルシステムを採用しており、宇宙服と専用グローブを着用した状態でも使えるように、リューズ無しですべての機能を制御できる設計になっています。通常はリューズを使って行なう巻き上げやタイムゾーン設定などは、分厚いグローブをつけたままベゼルを回すことで可能です。

Image: IWC

IWCは商用宇宙ステーション開発企業のVast社とコラボしており、このモデルも同社による厳格なテストをクリア。同社が開発している世界初の商用宇宙ステーション「Haven-1」のミッションで採用される予定です。

ホワイトセラミックとラバーストラップの組み合わせは、『2001年宇宙の旅』のような近未来感があります。質実なデザインの多いIWCの時計としては異色ですし、価格も407万9900円と高額ですが、また新たなファンを獲得しそうです。

Source: IWC (1, 2)