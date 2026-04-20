なぜか「感じのいい人」の親が教えていた、たった1つの習慣
「おはしを正しくもつ」「自分で歯を磨く」「整理整頓をする」「ありがとうを伝える」…など、小学校入学前後に知っておきたい93のおやくそくを紹介した書籍『まいにちがたのしくなるおやくそく できるかな？』が発売された。
「小学校入学準備にぴったり」「生活の基本でありながら、これまでどう教えればいいのかわからなかったので助かる」「一生使える知識やマナーが学べる」など多くの口コミが寄せられている。
本書では、生活のきほんや言葉づかい、心の守り方、学校での過ごし方まで子どもたちの毎日に欠かせないテーマを幅広く網羅している。本記事では、その中から親が教えておくべきおやくそくを紹介する。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局・佐藤里咲）
ありがとうが言えない悩み
「うちの子、“ありがとう”が言えなくてさ……」
年長さんのママさんからこんな話を聞いた。
園での外遊びの時間のエピソードを、幼稚園の先生から聞いたそうだ。
その日は、砂場で大きな山を作っていたらしい。
一人では何度も崩れてしまい、うまく形にできなかったそうだ。
そこに近くにいた子が「水、持ってくるね」と言ってバケツを取りに行き、戻ってきて一緒に作り始めた。
さらに別の子も加わって、気づけば3人で形を整えていたという。
しばらくして、きれいな山が完成した。
トンネルも通って、水も流れる。周りの子も「すごい！」と集まってきた。
そのとき、先生がそっと
「◯◯くん、手伝ってもらったね。みんなのおかげでできたね」と声をかけたそうだ。
でも、お子さんは山を見たまま、何も言わなかったそうだ。
少し間があって、先生が「なんて言うといいかな？」と聞かれると
「わかんない」と言ってその場を離れてしまったという。
あとで家に帰ってから、そのママさんが聞いた。
「どうしてありがとうって言わなかったの？」
すると、その子はしばらく黙ったあと、小さな声でこう言ったそうだ。
「……みんな見てたから、なんか、はずかしかった」
そのママさんは、こう伝えたという。
「お友達が手伝ってくれたから、きれいな山を作れたんだよね。誰かに何かをしてもらったら“ありがとう”と伝えるんだよ。“ありがとう”って言われたら、また次も助けてあげようかなって思えるでしょ」
そのママさんは、私にこう話していた。
「これから、“ありがとう”を気軽に言えるように練習させようと思って。大人になってからも、感謝の気持ちを自然に言える人って、やっぱりいいもんね」
ありがとうの気持ちを伝えよう
それから、お子さんと生活のなかで“ありがとう”を言い合う練習をしているそうだ。
そこで活用しているのが、小学校入学前後に身につけておきたい93のおやくそくをまとめた『まいにちがたのしくなるおやくそく できるかな？』という書籍だ。そのなかには、「ありがとうのきもちをつたえよう」という項目がある。
・ごはんを たべるまえに 「いただきます」を いおう。
・ものを かりたときは 「かしてくれて ありがとう」と いおう。
・おやつを わけてもらったら 「ありがとう。ごちそうさま」と いおう。
・てつだってもらったら 「たすけてくれて、ありがとう」と いおう。
（『まいにちがたのしくなるおやくそく できるかな？』より引用）
おうちの方へのアドバイスには、「感謝を伝える習慣は共感力を育むうえでとても重要です」とある。
「ありがとう」は、言葉そのものが大事なのではなく、
“してもらったことに気づく力”と、“それを外に出す一歩”を育てるものだ。
だからこそ日常の中で、
「ありがとう」を言い合う経験を重ねることを意識したいものだ。