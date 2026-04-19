go!go!vanillasが、新曲「フォーリン」を5月13日にリリースすることが決定した。

発表が行なわれたのは、現在開催中の＜SCARY MONSTERS TOUR 2025-2026＞のTOYOTA ARENA公演にて。あわせて公開されたジャケットはTakumi Otaが手掛け、雫が落ちる一瞬を切り取った一枚となっている。

▲「フォーリン」ジャケット

また、リリース決定に伴いプレアドキャンペーンの開催も決定した。「フォーリン」をPre-add/Pre-saveしていただいた方全員に牧達弥が楽曲について語るオーディオライナーノーツがプレゼントされる。

バニラズは、最新作『SACRY MONSTERS EP』を提げバンド史上最大規模となるホール＆アリーナツアー＜SCARY MONSTERS TOUR 2025-2026＞を開催中。ホール編は11公演を全てソールドアウトで完走し、残るはアリーナ編の名古屋公演のみとなる。

さらに、井上惇志 / showmore (Key)またはTakumadrops(Key)が参加したホール編の5人編成とは異なり、アリーナ編では両名に加えて山田丈造(Tp)、曽我部泰紀(Sax)、大渕愛子(Fid)の計5名がアディショナルメンバーとして参加する過去最大編成、通称「バニラズ9」での豪華ステージとなる。チケットは、アリーナ公演の先着販売を受付中。

◾️＜go!go!vanillas Asia Tour 2026＞ ◆台湾公演

日程：2026年7月10日（金）

時間：OPEN 19:00 / START 19:30 ※現地時間

会場：THE WALL LIVE HOUSE

※チケットの券種や料金の詳細は後日解禁となります。 ◆韓国公演

日程：2026年7月12日（日）

時間：OPEN 16:00 / START 17:00 ※現地時間

会場：YES24 LIVE HALL

※チケットの券種や料金の詳細は後日解禁となります。

◾️＜go!go!vanillas Arena Tour 2026＞ 2026年3月22日（日）兵庫・GLION ARENA KOBE

2026年4月19日（日）東京・TOYOTA ARENA TOKYO

2026年4月29日（水・祝）愛知・日本ガイシホール チケット料金：8,900円（税込）

企画・制作：COLD Records / IRORI Records

チケット情報：先着販売受付中

申し込み：https://lnk.to/ggv_Arena2526

※予定枚数に達し次第、受付終了

※チケット申込み詳細に関しては、特設ページよりご確認ください。

SCARY MONSTERS TOUR 2025-2026特設サイト：https://ggvtour2026.jp