ドランクドラゴン塚地武雅が１８日、自身のＸでＢＴＳの東京ドーム公演に参加したことを報告した。

塚地はこの日、開演３０分前に「さてと、行きますか…」というコメントとともに、ＢＴＳのペンライトと東京ドームの写真を添えていた。

そして終演後の１９時過ぎ、再びＸを投稿。東京ドームをバックに、ペンライトを手にした塚地が収められており「待ちに待った…７人の姿を生で…始め、これは現実なのかと、一瞬ボッーと見てる時間がありました。笑」「いろんなＢＴＳを見れて最高でした！」「『塚っちゃん！来れたの？良かったね！』と沢山お声がけいただき嬉しい限りでした！良い１日。（紫色のハート絵文字）」とつづり、塚地の幸せに満ちた笑顔が印象的だ。

塚地は以前よりＫ−ＰＯＰ好きであり、ＡＲＭＹ（ＢＴＳファンの呼称）であることを公言。そんな“古参ＡＲＭＹ”のライブ観戦報告には、ファンから「塚っちゃんがチケットゲットできて本当によかったと心から思う」「古参ＡＲＭＹが当たってるの嬉しい！！！」「良かったね塚地さん」「いい笑顔だぁ」などと、好反応が寄せられている。