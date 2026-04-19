【ブルアカらいぶ！すぷりんぐふぃーばー！SP】 4月19日19時～ 配信

ニコ

Yostarは、Android/iOS用RPG「ブルーアーカイブ（ブルアカ）」において新キャラクター「ニコ」を実装する。

FOX小隊に所属するニコがついに実装されることとなった。FOX小隊は、作中のメインストーリー「カルバノグの兎編」にて登場していた部隊で、この際にはRABBIT小隊と戦う物語が展開されていたものの、プレイアブルキャラクターとしての実装が待たれる形になっていた。

4人のキャラクターから成る部隊となっており、その中からニコが先陣を切る形で実装されることが決定した。ニコは4月21日のメンテナンス後より5月6日10時59分まで開催される「こちらFOX2、真心はこの胸に」にてピックアップされる。限定キャラクターとして実装となる。

【4月19日20時5分頃】記事本文ならびに画像を追加いたしました。

【ブルアカらいぶ！すぷりんぐふぃーばー！SP】

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