夫は吉田栄作・内山理名44歳、ベビーカー押し「リフレッシュ時間」 昨年第1子誕生
女優の内山理名が19日にInstagramを更新。2025年9月に出産した第1子とのリフレッシュ時間を写真で公開した。
【写真】内山理名、2025年9月に生まれた第1子とリフレッシュ時間
内山が「Have a beautiful day!!」と投稿したのは公園で撮影されたオフショット。写真には、青空と緑に囲まれる中、内山がベビーカーを押す姿が収められている。
投稿の中で彼女は「新緑に包まれながら、深呼吸して、歩いて、喋ってリフレッシュした時間 春のよく晴れた穏やかな朝は、とっても気持ちいい」とコメント。さらに「そんな心地よい気候で緑に囲まれていると、意識しなくても深くゆっくりと呼吸をしていて、心身整う」とつづっている。
彼女の投稿にファンから多数の「いいね！」が寄せられている。
■内山理名（うちやま りな）
1981年11月7日生まれ。神奈川県出身。1998年放送の『美少女H』（フジテレビ系）でドラマデビュー。2005年10月放送の『大奥〜華の乱〜』（フジテレビ系）で連続テレビドラマ初主演を果たす。2017年11月放送の『マチ工場のオンナ』（NHK総合）でNHKの連続ドラマで初主演。2021年には吉田栄作との結婚を発表し、2025年9月には第1子出産を公表した
引用：「内山理名」Instagram（＠rinauchiyama_official）
【写真】内山理名、2025年9月に生まれた第1子とリフレッシュ時間
内山が「Have a beautiful day!!」と投稿したのは公園で撮影されたオフショット。写真には、青空と緑に囲まれる中、内山がベビーカーを押す姿が収められている。
投稿の中で彼女は「新緑に包まれながら、深呼吸して、歩いて、喋ってリフレッシュした時間 春のよく晴れた穏やかな朝は、とっても気持ちいい」とコメント。さらに「そんな心地よい気候で緑に囲まれていると、意識しなくても深くゆっくりと呼吸をしていて、心身整う」とつづっている。
■内山理名（うちやま りな）
1981年11月7日生まれ。神奈川県出身。1998年放送の『美少女H』（フジテレビ系）でドラマデビュー。2005年10月放送の『大奥〜華の乱〜』（フジテレビ系）で連続テレビドラマ初主演を果たす。2017年11月放送の『マチ工場のオンナ』（NHK総合）でNHKの連続ドラマで初主演。2021年には吉田栄作との結婚を発表し、2025年9月には第1子出産を公表した
引用：「内山理名」Instagram（＠rinauchiyama_official）