１６日、梧州市竜圩中心小学校の民族団結をテーマとした「三月三」イベントで、かがり火を囲んで踊る児童。（梧州＝新華社記者／黄孝邦）

【新華社梧州4月19日】中国広西チワン族自治区梧州市の小中学校でこのほど、伝統的な祝日「三月三（旧暦3月3日、今年は4月19日）」を祝う多彩なイベントが開催された。

１６日、梧州市竜圩中心小学校の民族団結をテーマとした「三月三」イベントで、輪回しをする児童。（梧州＝新華社記者／黄孝邦）

１６日、梧州市竜圩中心小学校の民族団結をテーマとした「三月三」イベントで、竹竿舞（バンブーダンス）を踊る児童。（梧州＝新華社記者／黄孝邦）