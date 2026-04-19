タレント若槻千夏（41）が、18日深夜放送のフジテレビ系新番組「指原千夏」（土曜深夜0時45分）に出演。番組のゲストに招きたい大御所俳優について語った。

指原莉乃と若槻千夏が個室で本音トークする番組。最近見たドラマの話題で若槻は「『102回目のプロポーズ』、めっちゃおもろい。私ここに武田鉄矢さん来て欲しいの」と同局系ドラマ「102回目のプロポーズ」に出演する武田鉄矢について話した。

指原が「あっ…嫌かも」とぶっちゃけて大笑いし「大物は気を使うから嫌なんです」と理由を語ると、若槻は「責任持つから。めっちゃ面白い。怖くない。本当に怖くない」と力説した。

指原は武田について「怖くないのも知ってますし、お会いしたこともあります」としつつ、同局で放送されていた「ワイドナショー」で武田と共演した際、出演者が共演陣にそれぞれの疑問を尋ねるシーンがあったと回想。「武田鉄矢さんが出た時に、『僕のことを老害だと思う』って。めっちゃ面白いですよね、それって」と笑った。

若槻は「そういうのを自分でもお笑いにできる人で」と武田を評し「『102回目』も『それ老害じゃねえかよ』とか言うシーンもある。全部自分に落とし込んで楽しくエンタメにしてて、芸人の永野さんみたいな人なの。めっちゃ面白い」と改めて絶賛。「最後3人で番組やってもいいと思うぐらい」と熱っぽく語っていた。