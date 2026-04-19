米HBOによるドラマ版「ハリー・ポッター」シリーズにて、どの俳優がヴォルデモート役を演じるか、多くのファンが関心を寄せている。映画版にてヴォルデモート役を演じたレイフ・ファインズには、どうやら新たにプッシュしたい存在が現れたようだ。

ファインズは英BBCの出演時、「“あの役を再演したいですか？”と訊かれたことを覚えていますよ。数年前のことでしたね、“ええ、ぜひやりたいです”と言いましたよ。でもそこから何も起こりませんでした、だからもう手遅れだと思います」とコメントしている。そんなファインズが挙げた意外な候補は……？

「実はね、ティルダ・スウィントンがどこかで候補としてどこかで名前が挙がっていたんですよ。彼女なら素晴らしいだろうと思います。」

事実、数か月前、スウィントンがヴォルデモート役を演じるのではないかという噂がネット上ではいた。あくまでも噂レベルに過ぎないものの、『ナルニア国物語』シリーズでの魔女役、『ドクター・ストレンジ』で演じた魔術師役など、闇の魔法使いにふさわしい印象も。

また、『サスペリア』や『ザ・ルーム・ネクスト・ドア』など一人で複数役をこなすこともたびたびあるほか、長身でミステリアスな風貌、性別や年齢で一括りにはできない、つかみどころのない雰囲気からも、ファインズが推したくなる気持ちも理解ができる。

ファインズはスウィントンを賞賛する以前は、キリアン・マーフィーが適役なのではないかと太鼓判を押していた。マーフィー本人は「ファインズの後を継ぐのは至難の業です」と謙遜し、キャスティングの可能性はないと。さらに噂が広がったことに困惑した様子で、ヴォルデモート役の可能性は「断固としてありません」といる。

近頃は、ソーシャルメディアの拡散力も手伝って、キャスティングの憶測がまたたく間に広がる事例が増えている。当事者にとっては戸惑うことも多いだろうが、それだけ名優として認識されている証といえるかもしれない。いずれにしても、ヴォルデモート役については公式な発表を待つしか術はなさそうだ。

ドラマ版「ハリー・ポッターと賢者の石」は2026年クリスマスに米HBOとHBO Maxで放送・配信予定。シーズン2は製作が進行中。

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