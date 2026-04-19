プロ野球パ・リーグは18日、3試合が行われました。

ソフトバンクは上沢直之投手が8回までノーヒットピッチングの快投。9回にヒットを打たれノーヒットノーランを逃しましたが、8.1回134球投げ、被安打1、奪三振9。前日敗れたオリックスに勝利し、単独首位に立ちました。敗れたオリックスは3位転落、首位ソフトバンクとのゲーム差は1となっています。

楽天は浅村栄斗選手、伊藤裕季也選手の今季初ホームランなど13安打9得点の猛攻。先発のウレーニャ投手は6回1失点の好投で来日初勝利。ロッテとのこのカード勝ち越しを決め、2位に浮上しています。敗れたロッテは今季ワーストタイとなる借金6。最下位脱出はなりませんでした。

日本ハムは2点を追いかける6回に奈良間大己選手、水谷瞬選手、清宮幸太郎選手の3本のタイムリーで一挙5得点で逆転に成功。先発の伊藤大海投手は6回2失点で2勝目。西武は日本ハムを上回る11安打を放つも、及びませんでした。

＜18日パ・リーグ結果＞

◆ソフトバンク 7−0 オリックス

勝利【ソフトバンク】上沢直之(2勝)

敗戦【オリックス】九里亜蓮(1勝2敗)

◆楽天 9−1 ロッテ

勝利【楽天】ウレーニャ(1勝)

敗戦【ロッテ】田中晴也(1勝2敗)

本塁打【楽天】浅村栄斗1号、伊藤裕季也1号

◆日本ハム 5−3 西武勝利【日本ハム】伊藤大海(2勝1敗)敗戦【西武】武内夏暉(1勝2敗)セーブ【日本ハム】柳川大晟(4S）