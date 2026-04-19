久保建英は後半43分から途中出場

日本代表MF久保建英が所属するレアル・ソシエダは4月18日、コパ・デル・レイ（スペイン国王杯）の決勝で6季ぶり4度目の優勝を飾った。

アトレティコ・マドリード戦は2-2の延長戦で決着つかず、PK戦（4-3）までもつれ頂点に立った。ベンチスタートだった久保は同点の後半43分から途中出場。日本人初となるスペインのタイトル獲得、久保にとってもプロ10年目で悲願のキャリア初タイトルを獲得した。

試合はいきなり動いた。キックオフからわずか14秒。左クロスをFWアンデル・バレネチェアが後ろ向きのヘディングシュートを決めて先制に成功した。華麗な一撃で先手を取ったソシエダだったが、前半18分に相手のFWアデモラ・ルックマンに同点弾を許した。

だが、前半終了間際にPKを獲得。キャプテンのFWミケル・オヤルサバルが冷静に蹴り込んで、勝ち越して試合を折り返した。タイトルへ死闘がつづくなか、後半38分にはアトレティコに意地を見せられた。土壇場で同点に追いつかれ、延長戦に突入した。

延長戦で久保は異彩を放った。同前半8分にはペナルティーエリア内でボールを持ってヒールパス。決定機を演出した。それでも120分間で決着はつかず。勝負の行方はPK戦に委ねられた。PK戦ではソシエダのGKウナイ・マレーロが最初の2本連続でストップ。久保はキッカーを務めなかったが、最終的に4-3でアトレティコを下し、2019-20シーズン以来、6季ぶり4度目の優勝を飾った。

久保は1月18日に行われたラ・リーガ第20節バルセロナ戦で左ハムストリングを負傷。約3か月の離脱を強いられ、日本代表の3月シリーズにも参加できなかった。4月11日の第31節アラベス戦で復帰。投入から6分後にアシストをマークしていた。（FOOTBALL ZONE編集部）