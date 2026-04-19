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YouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」が、「最初は嫌いだったけど…今は大好き。韓国人が惚れた日本文化5選」と題した動画を公開。来日当初は理解できなかったものの、日本での生活を経て「大好きになった」という5つの日本文化について、在日8年の韓国人留学生ならではの視点で解説している。



投稿者のパクくんは、自身の経験に基づき、当初は「無理だと思っていた」文化がどのようにポジティブな印象へ変化したかを語る。



第5位に挙げたのは「電車で電話できない文化」。来日当初、福岡の電車内があまりに静かで「全員で黙祷してる？」と錯覚するほど驚いたという。しかし、片方の会話だけが聞こえるストレスを排除し、公共の空気を守る日本人の配慮に気づいてからは、その静寂を心地よい空間作りとして肯定的に捉えるようになった。



第3位には「ビジネス敬語」がランクイン。当初は「何卒よろしくお願い申し上げます」といった長大な定型文に、「どこからが本題なのか」と戸惑い、息苦しさを感じていた。だが現在は、それを単なる形式ではなく「あなたを大切に思っています」というメッセージを伝える「配慮の形」であり、日本人の美意識だと解釈。メール一通に「20%の敬語のバッファ」を意識して書くようになり、言葉のデザイナーとしての側面を楽しんでいる。



そして第1位に選ばれたのは「ゴミ箱がない文化」。街中でゴミ箱が見当たらず、最初は「なんでこれだけ先進的で綺麗なのにないの？」と不満を抱いた。しかし、ゴミ箱が少ないからこそ各自が持ち帰る習慣が根付いていることに気づき、「逆に置かない方が綺麗を維持できる秘訣なのかもしれない」という逆説的な結論に至った。コンビニで袋をもらい、ゴミを持ち帰ることが自然な習慣になったと語る。



パクくんは、異文化について「嫌だったのは文化じゃなくて、慣れてない自分だった」と総括。文化は強制されるものではなく、触れて戸惑いながらも、次第に愛着へと変わっていくプロセスこそが面白いと締めくくった。