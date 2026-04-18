猫さんの頭をプラスチック製のフォークでブラッシングしてみると…。「え、どうなってるの…？」と目を疑う猫さんの姿に、思わず笑ってしまいます。

話題となっている投稿は、記事執筆時点で9.5万再生を突破し、「とても気持ち良さそうですね」「めちゃくちゃ笑いました。可愛すぎです！」といったコメントが寄せられました。

【動画：頭をブラッシングされる猫→『ふわふわの毛』が抜けて…まさかの光景】

綿毛猫さん、誕生

Instagramアカウント「まるおとまめこ」に投稿されたのは、エキゾチックショートヘアの「まるお」ちゃんがブラッシングされる様子。同じくエキゾチックショートヘアの「まめこ」ちゃんと暮らしている、もふもふな毛が可愛い男の子です。

まるおちゃんはプラスチック製のフォークでブラッシングされるのが好きなようで、ある日飼い主さんがブラッシングをすると、つい笑ってしまう姿が撮れたとのこと。頭をフォークでブラッシングしたところ、まるおちゃんのふわふわな毛が抜けて、頭に綿菓子をつけているような姿になったといいます。

前世はタンポポ？

飼い主さんにいっぱい耕されて、頭が毛まみれになるまるおちゃん。もしかすると、まるおちゃんの前世はタンポポだったのかも？抜けていく毛の量と気持ちよさそうなまるおちゃんの表情に大きなギャップがあり、思わず笑ってしまいました。

ちなみにまるおちゃんは、フォークでブラッシングされるのは好きなようですが、クシでされるのは嫌いなのだとか。「どっちも同じじゃない…？」と思ってしまいますが、まるおちゃんにとっては重要事項なようです。飼い主さんにされるがままのまるおちゃん、とっても可愛いですね！

まるおちゃんの衝撃的な姿に驚愕する人多数！

あまりの気持ちよさに昇天しそうな雰囲気のまるおちゃん。普段からのほほんとした姿が印象的で可愛いですが、気持ちよすぎて眠たくなるまるおちゃんの姿は、抱きしめたくなるほど愛おしいです。頭を耕されてタンポポや綿菓子のような姿に激変する、まるおちゃんなのでした。

まるおちゃんがブラッシングされる姿には、「驚きと笑いと癒しが、いっぺんにきました」「花でも植えるのですか？それとも野菜…？」「フォークいいですね。我が家も耕してみます」「その綿毛のようなホワホワ触りたい」といったコメントが寄せられました。

Instagramアカウント「まるおとまめこ」では、見る人をゆるゆるにさせる「まるおちゃん・まめこちゃん」の愛おしすぎる姿がたくさん投稿されています。

まるおちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供： Instagramアカウント「まるおとまめこ」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。