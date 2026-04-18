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ドラマ考察系YouTuberのトケルが、YouTubeチャンネル「ドラマ考察 トケル」にて「【田鎖ブラザーズ】初回ドラマ考察 犯人候補は２人しかいない！ 岡田将生 染谷将太 宮近海斗」と題した動画を公開した。TBS系ドラマ「田鎖ブラザーズ」の第1話を基に、主人公の不可解な行動や相関図から真犯人を絞り込む考察を展開している。



動画冒頭でトケルは、岡田将生演じる田鎖真が現代パートのカフェで女性の会話に聞き耳を立てていたシーンに着目。「めんどくさがり屋」という設定の真がわざわざ席に戻ってまで話を聞こうとした行動には裏があると指摘した。「誰かの心情を理解する上で役に立つと思って聞いていたんじゃないか」と推測し、同時期に牛の育成ゲームアプリをダウンロードしていた点も、誰かの心理を知るための行動だと分析している。



続いて、第1話の描写や相関図から真犯人予想を展開。被害者である父・朔太郎がノンフィクション作家の津田雄二から取材を受けた際、過去に港で何か「良くないモノ」を運んでいた可能性が浮上した。さらに、サスペンスドラマの定石である「真犯人は主人公の近くにいる」という観点から、犯人候補を井川遥演じる足利晴子と、山中崇演じる町中華の店主「もっちゃん」こと茂木幸輝の2人に絞り込んだ。



トケルは、この2人が被害者に対して「恋愛感情」を抱いていた可能性に言及。晴子が現場で切りつけられた少女であると仮定し、「現場に居合わせた稔のことを殺そうとしたときに、晴子が守ったことで切りつけられた」という独自のシナリオを提示している。また、岸谷五朗演じる小池俊太刑事については、過去の名作ドラマ「流星の絆」を意識させる存在であるとしつつも、「おそらく（犯人は）違うだろう」と推論した。



視聴者からのコメントも交えつつ、事件の背景にアウトローなつながりや複雑な人間関係が絡んでいる可能性を提示した今回の考察。第1話に散りばめられた些細な描写から真犯人を推理する視点は、今後の物語をより深く楽しむための重要なヒントとなっている。