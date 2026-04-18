この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ティンカノランド」が、「【万博のその先へ】大阪で体験できる『ガウディ展』が想像以上だった！」と題した動画を公開した。

動画では、2026年のサグラダ・ファミリア完成を前に大阪で開催される「ガウディ没後100年公式事業 NAKED meets ガウディ展」を、ティンカノ自身が実際に体験しながら紹介している。

本展は、建築家アントニ・ガウディの軌跡を、デジタルアートを通じて体感できる展示。
会場では、壁のマークに触れると建物が完成するプロジェクションマッピングや、建築技法を手で触れて学べる模型など、五感を使って楽しめる仕掛けが多数用意されている。

中でも印象的だったのは、デジタル上でアーチを重ね、自分だけの建築物を作る体験コーナー。
完成したデータはQRコードでスマートフォンに保存できるなど、“持ち帰れる体験”も魅力の一つだ。

さらにクライマックスでは、サグラダ・ファミリアの大規模プロジェクションマッピングが展開される。
ティンカノは「遮る柱も一切ないので、かなり圧巻の映像を見ることができます」と語り、大阪会場ならではのスケール感を高く評価した。

実際に体験すると、想像以上に“空間に入り込む感覚”が強く、ガウディの世界に没入できるのが印象的だった。

動画の最後には、キーチェーンやアクセサリーなどのオリジナルグッズも紹介。

「NAKED meets ガウディ展」は、グラングリーン大阪うめきた公園ノースパーク内の「VS.」にて、2026年4月17日から6月15日まで開催される。

万博のその先を感じられる新たな体験として、注目を集めそうだ。

YouTubeの動画内容

00:00

大阪で開催！「NAKED meets ガウディ展」の概要
01:00

触って楽しむ体験ブースと貴重なオリジナルタイル
04:00

自分だけの建築を作って持ち帰れるデジタル体験
05:55

大迫力！サグラダ・ファミリアのプロジェクションマッピング
07:20

関西会場限定も！可愛すぎるオリジナルグッズ紹介

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