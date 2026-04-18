【大阪開催】「NAKED meets ガウディ展」想像以上の没入体験 サグラダ・ファミリア完成を前に注目
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YouTubeチャンネル「ティンカノランド」が、「【万博のその先へ】大阪で体験できる『ガウディ展』が想像以上だった！」と題した動画を公開した。
動画では、2026年のサグラダ・ファミリア完成を前に大阪で開催される「ガウディ没後100年公式事業 NAKED meets ガウディ展」を、ティンカノ自身が実際に体験しながら紹介している。
本展は、建築家アントニ・ガウディの軌跡を、デジタルアートを通じて体感できる展示。
会場では、壁のマークに触れると建物が完成するプロジェクションマッピングや、建築技法を手で触れて学べる模型など、五感を使って楽しめる仕掛けが多数用意されている。
中でも印象的だったのは、デジタル上でアーチを重ね、自分だけの建築物を作る体験コーナー。
完成したデータはQRコードでスマートフォンに保存できるなど、“持ち帰れる体験”も魅力の一つだ。
さらにクライマックスでは、サグラダ・ファミリアの大規模プロジェクションマッピングが展開される。
ティンカノは「遮る柱も一切ないので、かなり圧巻の映像を見ることができます」と語り、大阪会場ならではのスケール感を高く評価した。
実際に体験すると、想像以上に“空間に入り込む感覚”が強く、ガウディの世界に没入できるのが印象的だった。
動画の最後には、キーチェーンやアクセサリーなどのオリジナルグッズも紹介。
「NAKED meets ガウディ展」は、グラングリーン大阪うめきた公園ノースパーク内の「VS.」にて、2026年4月17日から6月15日まで開催される。
万博のその先を感じられる新たな体験として、注目を集めそうだ。
動画では、2026年のサグラダ・ファミリア完成を前に大阪で開催される「ガウディ没後100年公式事業 NAKED meets ガウディ展」を、ティンカノ自身が実際に体験しながら紹介している。
本展は、建築家アントニ・ガウディの軌跡を、デジタルアートを通じて体感できる展示。
会場では、壁のマークに触れると建物が完成するプロジェクションマッピングや、建築技法を手で触れて学べる模型など、五感を使って楽しめる仕掛けが多数用意されている。
中でも印象的だったのは、デジタル上でアーチを重ね、自分だけの建築物を作る体験コーナー。
完成したデータはQRコードでスマートフォンに保存できるなど、“持ち帰れる体験”も魅力の一つだ。
さらにクライマックスでは、サグラダ・ファミリアの大規模プロジェクションマッピングが展開される。
ティンカノは「遮る柱も一切ないので、かなり圧巻の映像を見ることができます」と語り、大阪会場ならではのスケール感を高く評価した。
実際に体験すると、想像以上に“空間に入り込む感覚”が強く、ガウディの世界に没入できるのが印象的だった。
動画の最後には、キーチェーンやアクセサリーなどのオリジナルグッズも紹介。
「NAKED meets ガウディ展」は、グラングリーン大阪うめきた公園ノースパーク内の「VS.」にて、2026年4月17日から6月15日まで開催される。
万博のその先を感じられる新たな体験として、注目を集めそうだ。
YouTubeの動画内容
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