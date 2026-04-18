札幌vs松本 スタメン発表
[4.18 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第11節](札幌厚別)
※13:00開始
主審:野堀桂佑
<出場メンバー>
[北海道コンサドーレ札幌]
先発
GK 24 田川知樹
DF 2 高尾瑠
DF 3 パク・ミンギュ
DF 15 家泉怜依
DF 47 西野奨太
MF 7 スパチョーク
MF 18 木戸柊摩
MF 19 ティラパット
MF 27 荒野拓馬
MF 31 堀米悠斗
FW 20 アマドゥ・バカヨコ
控え
GK 1 菅野孝憲
DF 25 大崎玲央
DF 28 岡田大和
DF 39 川原颯斗
MF 11 青木亮太
MF 13 堀米勇輝
MF 14 田中克幸
FW 22 キングロード・サフォ
FW 23 大森真吾
監督
川井健太
[松本山雅FC]
先発
GK 23 高麗稜太
DF 16 宮部大己
DF 25 白井達也
DF 43 金子光汰
MF 2 小田逸稀
MF 8 深澤佑太
MF 30 澤崎凌大
MF 36 松村厳
MF 40 樋口大輝
FW 9 加藤拓己
FW 41 村越凱光
控え
GK 1 上林豪
DF 22 佐相壱明
DF 24 小川大貴
DF 27 二ノ宮慈洋
DF 44 リ・トビン
MF 18 大橋尚志
FW 19 田中想来
FW 38 藤枝康佑
FW 39 井上愛簾
監督
石崎信弘
※13:00開始
主審:野堀桂佑
<出場メンバー>
[北海道コンサドーレ札幌]
先発
GK 24 田川知樹
DF 2 高尾瑠
DF 3 パク・ミンギュ
DF 15 家泉怜依
DF 47 西野奨太
MF 7 スパチョーク
MF 18 木戸柊摩
MF 19 ティラパット
MF 27 荒野拓馬
MF 31 堀米悠斗
FW 20 アマドゥ・バカヨコ
控え
GK 1 菅野孝憲
DF 25 大崎玲央
DF 39 川原颯斗
MF 11 青木亮太
MF 13 堀米勇輝
MF 14 田中克幸
FW 22 キングロード・サフォ
FW 23 大森真吾
監督
川井健太
[松本山雅FC]
先発
GK 23 高麗稜太
DF 16 宮部大己
DF 25 白井達也
DF 43 金子光汰
MF 2 小田逸稀
MF 8 深澤佑太
MF 30 澤崎凌大
MF 36 松村厳
MF 40 樋口大輝
FW 9 加藤拓己
FW 41 村越凱光
控え
GK 1 上林豪
DF 22 佐相壱明
DF 24 小川大貴
DF 27 二ノ宮慈洋
DF 44 リ・トビン
MF 18 大橋尚志
FW 19 田中想来
FW 38 藤枝康佑
FW 39 井上愛簾
監督
石崎信弘