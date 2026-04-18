[4.18 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第11節](札幌厚別)

※13:00開始

主審:野堀桂佑

<出場メンバー>

[北海道コンサドーレ札幌]

先発

GK 24 田川知樹

DF 2 高尾瑠

DF 3 パク・ミンギュ

DF 15 家泉怜依

DF 47 西野奨太

MF 7 スパチョーク

MF 18 木戸柊摩

MF 19 ティラパット

MF 27 荒野拓馬

MF 31 堀米悠斗

FW 20 アマドゥ・バカヨコ

控え

GK 1 菅野孝憲

DF 25 大崎玲央

DF 28 岡田大和

DF 39 川原颯斗

MF 11 青木亮太

MF 13 堀米勇輝

MF 14 田中克幸

FW 22 キングロード・サフォ

FW 23 大森真吾

監督

川井健太

[松本山雅FC]

先発

GK 23 高麗稜太

DF 16 宮部大己

DF 25 白井達也

DF 43 金子光汰

MF 2 小田逸稀

MF 8 深澤佑太

MF 30 澤崎凌大

MF 36 松村厳

MF 40 樋口大輝

FW 9 加藤拓己

FW 41 村越凱光

控え

GK 1 上林豪

DF 22 佐相壱明

DF 24 小川大貴

DF 27 二ノ宮慈洋

DF 44 リ・トビン

MF 18 大橋尚志

FW 19 田中想来

FW 38 藤枝康佑

FW 39 井上愛簾

監督

石崎信弘