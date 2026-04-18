横浜FMvs川崎F スタメン発表
[4.18 J1百年構想リーグ EAST第11節](日産ス)
※13:00開始
主審:上村篤史
<出場メンバー>
[横浜F・マリノス]
先発
GK 1 朴一圭
DF 2 加藤蓮
DF 13 井上太聖
DF 17 ジェイソン・キニョーネス
DF 33 諏訪間幸成
MF 6 渡辺皓太
MF 28 山根陸
MF 40 天野純
FW 9 谷村海那
FW 11 ジョルディ・クルークス
FW 30 ユーリ・アラウージョ
控え
GK 21 飯倉大樹
DF 49 村上慶
MF 8 喜田拓也
MF 29 樋口有斗
FW 18 オナイウ情滋
FW 19 テヴィス
FW 24 近藤友喜
FW 26 ディーン・デイビッド
FW 46 浅田大翔
監督
大島秀夫
[川崎フロンターレ]
先発
GK 49 スベンド・ブローダーセン
DF 2 松長根悠仁
DF 13 三浦颯太
DF 28 丸山祐市
DF 29 山原怜音
MF 6 山本悠樹
MF 8 橘田健人
MF 14 脇坂泰斗
MF 17 伊藤達哉
MF 23 マルシーニョ
FW 91 ラザル・ロマニッチ
控え
GK 1 山口瑠伊
DF 27 神橋良汰
DF 32 林駿佑
MF 15 名願斗哉
MF 19 河原創
MF 34 長璃喜
FW 9 エリソン
FW 24 宮城天
FW 38 神田奏真
監督
長谷部茂利
※13:00開始
主審:上村篤史
<出場メンバー>
[横浜F・マリノス]
先発
GK 1 朴一圭
DF 2 加藤蓮
DF 13 井上太聖
DF 17 ジェイソン・キニョーネス
DF 33 諏訪間幸成
MF 6 渡辺皓太
MF 28 山根陸
MF 40 天野純
FW 9 谷村海那
FW 11 ジョルディ・クルークス
FW 30 ユーリ・アラウージョ
控え
GK 21 飯倉大樹
DF 49 村上慶
MF 29 樋口有斗
FW 18 オナイウ情滋
FW 19 テヴィス
FW 24 近藤友喜
FW 26 ディーン・デイビッド
FW 46 浅田大翔
監督
大島秀夫
[川崎フロンターレ]
先発
GK 49 スベンド・ブローダーセン
DF 2 松長根悠仁
DF 13 三浦颯太
DF 28 丸山祐市
DF 29 山原怜音
MF 6 山本悠樹
MF 8 橘田健人
MF 14 脇坂泰斗
MF 17 伊藤達哉
MF 23 マルシーニョ
FW 91 ラザル・ロマニッチ
控え
GK 1 山口瑠伊
DF 27 神橋良汰
DF 32 林駿佑
MF 15 名願斗哉
MF 19 河原創
MF 34 長璃喜
FW 9 エリソン
FW 24 宮城天
FW 38 神田奏真
監督
長谷部茂利