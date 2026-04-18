[4.18 J1百年構想リーグ EAST第11節](日産ス)

※13:00開始

主審:上村篤史

<出場メンバー>

[横浜F・マリノス]

先発

GK 1 朴一圭

DF 2 加藤蓮

DF 13 井上太聖

DF 17 ジェイソン・キニョーネス

DF 33 諏訪間幸成

MF 6 渡辺皓太

MF 28 山根陸

MF 40 天野純

FW 9 谷村海那

FW 11 ジョルディ・クルークス

FW 30 ユーリ・アラウージョ

控え

GK 21 飯倉大樹

DF 49 村上慶

MF 8 喜田拓也

MF 29 樋口有斗

FW 18 オナイウ情滋

FW 19 テヴィス

FW 24 近藤友喜

FW 26 ディーン・デイビッド

FW 46 浅田大翔

監督

大島秀夫

[川崎フロンターレ]

先発

GK 49 スベンド・ブローダーセン

DF 2 松長根悠仁

DF 13 三浦颯太

DF 28 丸山祐市

DF 29 山原怜音

MF 6 山本悠樹

MF 8 橘田健人

MF 14 脇坂泰斗

MF 17 伊藤達哉

MF 23 マルシーニョ

FW 91 ラザル・ロマニッチ

控え

GK 1 山口瑠伊

DF 27 神橋良汰

DF 32 林駿佑

MF 15 名願斗哉

MF 19 河原創

MF 34 長璃喜

FW 9 エリソン

FW 24 宮城天

FW 38 神田奏真

監督

長谷部茂利