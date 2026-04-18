株式会社タカラトミー（東京都葛飾区）は、ミニカー「トミカ」のオフィシャルストア「ＴＯＭＩＣＡ ＢＲＡＮＤ ＳＴＯＲＥ（トミカブランドストア）」を５月１日、香港九龍・尖沙咀にあるショッピングモール「ハーバーシティ・オーシャンターミナル」にグランドオープンする。トミカのブランドストアはアジア５店舗目で、香港に出店するのは初めて。

「ＴＯＭＩＣＡ ＢＲＡＮＤ ＳＴＯＲＥ」は、トミカの世界観を体験できるオフィシャルストアで、ストア外観はトミカのパッケージ（箱）を大きくしたようなデザインになっている。２０００台以上のトミカを集めた「ＴＯＭＩＣＡ ＷＡＬＬ」やトミカの歴史展示エリア「トミカヒストリー」などのほか、ハーバーシティ・オーシャンターミナル店 では、香港の街並みをトミカで再現した「ジオラマ展示」をする。さらに、今年冬には自分の好きな色のパーツを選んでトミカを作れるアトラクション「トミカ組立工場」を設置する予定になっている。また、香港では同店でしか扱っていない商品や「Ｊａｐａｎ Ｍｏｂｉｌｉｔｙ Ｓｈｏｗ ２０２５」オリジナルや「トミカショップ」オリジナル商品なども取り扱っている。

タカラトミー事業統括本部ブランドビジネス本部上席執行役員の竹内俊介氏は「香港ではトミカが長年にわたり販売され、イベントなどを通じて子どもから大人まで幅広い世代の皆さまに愛されてきました。このたび、香港初となる『ＴＯＭＩＣＡ ＢＲＡＮＤ ＳＴＯＲＥ』をオープンする運びとなり、大変うれしく思っております。『ＴＯＭＩＣＡ ＢＲＡＮＤ ＳＴＯＲＥ』は、トミカのブランドメッセージである「本物は、ときめく。」を体感いただける場として、ミニカーの枠を超えたさまざまな体験を提供し、世代を超えて楽しんでいただける店舗を目指してまいります」とコメントしている。