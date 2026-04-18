Photo: junior

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

スマホ以上に気軽に撮れるって悪くないかも。

そんな動画のハードルを下げてくれたのが今回試した「S70」という機種。画質を求める製品ではないものの、レトロ風な仕上がりをウェアラブルカメラっぽく使えるのが筆者好みでした。

Vlogなどで遊んでみた内容になっているので、ぜひ参考にしてみてください。

2.7K高解像度170°広角×180°回転 - ポケットサイズの多機能カメラ 10,580円 【早割 24%OFF】 詳細をチェック

ほぼウェアラブルな機動力

Photo: junior

こちらが極小ビデオカメラ「S70」の本体と付属のペンダントマウント。本体はわずか35gで機動力は抜群。逆に紛失しないように注意は必要ですね。

Photo: junior

付属ストラップを使えばピタッとくっつき、ウェアラブルカメラに早変わり。

Photo: junior

磁力はけっこう強く、台座を服の下にしてもホールドOK。動画ぐらいのジャンプでは落ちませんでした。スポーツ用ではないので油断は禁物ですが、普通に歩く程度であれば落下の心配も少ないでしょう。

定点カメラにも

Photo: junior

磁石は「S70」本体に内蔵されているため、金属があればどこでも設置可能なのも魅力のひとつ。

Photo: junior

レンズはぐるっと回転できるので設置の自由度は高いですよ。

レトロな画質で遊ぼう

Photo: junior

気になる写りや画質、手ぶれについてはこの動画ような動きで検証してみました。

※ GIF化による画質劣化も含みます Photo: junior

画質はノイズ感や色味も含めてちょっとレトロな雰囲気。アクションカメラではないので手ぶれ抑制も弱めですが、1万円前後のトイカメラとしては妥当な範囲かと。

パキッとクリアな画質はスマホやデジタル一眼に任せて、最近のトレンドでもある平成コンデジのような雰囲気を楽しむのがオススメです。

最後はコーヒーを淹れる様子を「S70」でVlogにしてみました。BGM以外の音は本製品のマイクが拾ったものです。

映像制作も請け負う筆者からすれば業務用には程遠いカメラですが、日常で動画撮影のハードルを下げて遊ぶには良いと思ったのも事実。中古コンデジも高騰しがちな中、1万円ちょいならレトロ画質を楽しむ選択肢としてはアリかと。

気になった人はぜひ、商品ページで詳細をチェックしてみてください。

2.7K高解像度170°広角×180°回転 - ポケットサイズの多機能カメラ 10,580円 【早割 24%OFF】 詳細をチェック

＞＞2.7K高解像度170°広角×180°回転 - ポケットサイズの多機能カメラ

Source: machi-ya, YouTube

本記事制作にあたりBRIGHT_DIYより製品貸与を受けております。