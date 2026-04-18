【超宇宙刑事ギャバン インフィニティ】第10話「忍びのギャバン」あらすじ ギャバン・ライヤが登場 駆無（安井謙太郎）が怜慈たちに襲いかかる
“赤いヒーロー”が活躍する新たな特撮映像シリーズ【PROJECT R.E.D.】（※「超次元英雄譚」の英訳【Records of Extraordinary Dimensions】の頭文字をとって付けられたプロジェクト）の第1弾となる『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』の第10話「忍びのギャバン」が19日に放送される。
【動画】【超宇宙刑事ギャバン インフィニティ】第10話「忍びのギャバン」予告
多元地球Α0073で怜慈（長田光平）たちは、コスモギャバリオンの新強化ユニットの視察へ。ドラゴンがコンセプトの新強化ユニットに驚く怜慈たちの前に、突如忍者のような宇宙刑事ギャバン・ライヤ／風波駆無（安井謙太郎）が現れ襲いかかってくる。
別の次元から来たとするなら駆無は怜慈と同じ次元超越者なのか…？怜慈はギャバン・インフィニティに蒸着し、ギャバン・ライヤと激突する…。
【動画】【超宇宙刑事ギャバン インフィニティ】第10話「忍びのギャバン」予告
多元地球Α0073で怜慈（長田光平）たちは、コスモギャバリオンの新強化ユニットの視察へ。ドラゴンがコンセプトの新強化ユニットに驚く怜慈たちの前に、突如忍者のような宇宙刑事ギャバン・ライヤ／風波駆無（安井謙太郎）が現れ襲いかかってくる。
別の次元から来たとするなら駆無は怜慈と同じ次元超越者なのか…？怜慈はギャバン・インフィニティに蒸着し、ギャバン・ライヤと激突する…。